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Dünyanın en derin mağarasına bakın hangi ülke indi

Rus speleologlar, Abhazya'da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera'ya inmeyi başardı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:57
Dünyanın en derin mağarasına bakın hangi ülke indi

2190 metre olarak bilinen mağaraya 1 haftada inen speleologlar mağaranın derinliğinin aslında 2212 metre olduğunu tespit etti.

Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok speleologun inmeye çalıştığı ama tüm derinliğine ulaşamadığı mağaraya inmeyi başaran Ruslar, mağara ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.

Mağaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karşın bu süreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, mağaranın uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfetti.

Rus speleologlar Pavel Demidov ve İlya Turbanov'un ekibi yaptıkları çalışmalarla ilginç bulgulara da ulaştı.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:57
  1. rusya

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