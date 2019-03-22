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"Dünyanın en cömert ülkesiyiz"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, geçen yılın rakamlarına göre 8,1 milyar dolar harcamamız var. İnşallah gönüllülük faaliyetleri kapsamında daha kurumsal bir şekilde, çok daha ileriye gönüller kurarak yürüyeceğiz"

22 Mart 2019 Cuma 12:53
"Dünyanın en cömert ülkesiyiz"


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en cömert ülkesi olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, ilan ettikleri "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısının ardından, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençler ve sivil toplum örgütleriyle çok güzel faaliyetlere imza atacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "2019'u gönüllülük yılı ilan ettik. Gençlerimizle, toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele, gönül gönüle vereceğiz. İnşallah 2019 yılında gönüller kuracağız. İnşallah çok güzel faaliyetlere gençlerimizle ve sivil toplum örgütlerimizle imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Verimli bir toplantıyı geride bıraktıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreci çok hızlı, çok güzel bir şekilde, el birliğiyle yöneteceğimize inanıyorum. İnşallah gönüllülük faaliyetleri kapsamında sağlıktan eğitime kadar, kütüphanelere, edebiyata, şiire ve sanata kadar pek çok alanda gönüller kurarak, çok önemli projeleri toplumsal manada gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hayırsever bir toplumuz. Dünyanın en cömert ülkesiyiz. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, geçen yılın rakamlarına göre 8,1 milyar dolar harcamamız var. İnşallah gönüllülük faaliyetleri kapsamında daha kurumsal bir şekilde, çok daha ileriye gönüller kurarak yürüyeceğiz." diye konuştu.

Türk gencinin hayırseverliğinin atalarından miras olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten gençlerimiz, atalarımızdan miras aldığımız bu hayırseverliği inşallah daha yukarılara taşıma ve gelecek nesillere emanet etme noktasında heyecanlılar. Bu heyecanı gençlerimizle her buluşmamızda görüyorum. Seçim ziyaretleri kapsamında her ilde gençlerimizle mutlaka buluşma gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin hayırseverlikle, iyilik yapmayla alakalı çok güzel duyguları, heyecanları var. Biz de bakanlık olarak bunu kurumsal bir çerçevede, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliğiyle, inşallah çok daha güzel noktalara taşıyacağız."


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:53
  1. "2019 Gönüllülük Yılı"
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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