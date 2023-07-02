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Spor Dünyanın en çok kazan teknik direktörü Jorge Jesus oldu
Spor

Dünyanın en çok kazan teknik direktörü Jorge Jesus oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-02 01:01:00 -
Dünyanın en çok kazan teknik direktörü Jorge Jesus oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Al Hilal ekibiyle 10 milyon euro karşılığında anlaştı.

Ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, yeni sezondan tercihi Suudi Arabistan'dan yana kullandı.

AL Hilal ile anlaştı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la anlaştıklarını duyurdu. UOL Esporte'nin haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

En çok kazanan teknik direktör

Bu maaş, Jesus'u dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü yapacak. Şu anda bu unvanın sahibi 6,5 milyon euro ile Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jesus, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2,2 puan ortalaması yapmıştı.
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