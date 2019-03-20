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Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Bolu’da yapımı devam eden Uluslararası Köroğlu Parkı’na inşa edilen ve Dünya’nın en büyükleri arasında yerini alan 70 metrelik Köroğlu heykeli ile kaide binası, yakılan Nevruz ateşiyle açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
Dünya’nın en büyükleri arasında yer alan dev Köroğlu heykeli Nevruz ateşiyle açıldı

Bolu’da yapımı devam eden Uluslararası Köroğlu Parkı’na inşa edilen ve Dünya’nın en büyükleri arasında yerini alan 70 metrelik Köroğlu heykeli ile kaide binası, yakılan Nevruz ateşiyle açıldı.



Bolu Alpagut Mahallesi’nde yapımına 2017 yılında başlanan, 70 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun heykelleri arasında gösterilen Köroğlu Heykeli ve kaide binası, Türk Dünyasından birçok misafirin de katılımıyla açıldı. Heykel önünde gerçekleştirilen açılışa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan Büyükelçileri, Köroğlu Heykeli Heykeltraşı Murat Mansurov, daire müdürleri, Türk Dünyasından birçok misafir ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Baharın gelişini simgeleyen Nevruz ateşinin yakılması ve örste çekiç dövülmesiyle yapılan açılış öncesinde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bolu ile Türk dünyasının kucaklaşması için Türksoy ve UNESCO Türkiye Temsilciliği’yle beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde, Uluslararası heyetin önderliğinde yaptığımız yarışmada kazanan heykelin yapımı ve yerleştirilmesi bitti. İnşallah önümüzdeki süreçte bu büyük parkın da açılışını da gerçekleştireceğiz. Bolu en yüksek yerinde çok önemli anıt bir heykel, aynı zamanda bir sanat eseri olarak Bolu’ya katkı yapılmış oldu. Nevruzla beraber açılışı yapmış olmak Türk dünyasında önemli bir gelişme. Nevruz denilince Türk dünyasının baharı, bayramı. Bu bayramla ilgili nasıl Köroğlu ile Bolu’nun bir bağı varsa, Nevruz olarak da Seben’deki Nevruz Tepesi Türk dünyasında tek Nevruz Tepesi olarak anılıyor. Bunlarla beraber Bolu markalaşacak. Bolu turizm, spor, sağlık, üniversite kenti olacak. Bolu daha kendini daha da iyi anlatabilmiş olacak” dedi.



Konuşmaların ardından yakılan Nevruz ateşi ile dev heykelin açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
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