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Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin’de açıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de dünyanın en büyük turizm fuarı olan 53.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:27
Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin’de açıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de dünyanın en büyük turizm fuarı olan 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı başladı.


Dünyanın 186 bölge ve ülkesinden 10 binin üzerinde turizmciyi bir araya getiren Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’nın konuk ülkesi bu yıl Malezya oldu. Turizm Fuarı’nın resmi açılışı Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin bin Ketapi tarafından gerçekleştirildi.


6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB’de bu yıl aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 181 ülkeden 11 bin katılımcı yer alıyor. ITB’ye Türkiye’den 100’ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katılıyor.


Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe’nin tanıtımına ağırlık verilecek. Fuarda Türkiye’de son yıllarda sayıları artan golf merkezlerinin, mavi yolculuğun, termal sağlık turizminin ve bisiklet gibi doğa sporu imkanlarının da tanıtılması hedefleniyor. Türkiye standının açılışı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak. Fuarda bu yıl seyahat ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren ürünlerin tanıtımı yapılacak.


10 Mart’a kadar açık kalacak olan fuarı 170 bin sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, “2018 beklentilerin üstünde gayet iyi bir şekilde kapandı. Aynı sıçramayı da 2019’da da gerçekleştirebileceğiz gibi gözüküyor” dedi. Bakan Ersoy, özellikle Avrupa satışlarında erken rezervasyon olarak çok ciddi artışlar olduğunu, Almanya satış rakamlarında bu yıl yüzde 58 artış yaşandığını söyledi.


Türkiye’nin çok muhteşem kültürel hazineleri olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, bu bağlamda Göbeklitepe’nin tanıtımın odak noktası olduğunu ve tüm kampanyaların çok büyük ilgi gördüğünü belirtti.


“Bu yıl Ocak ayı itibariyle Türkiye’ye yolcu veren ülkelerin tamamında bireysel tanıtıma başladık. Almanya’nın hem magazin dergilerinde hem ulusal televizyon kanallarında tanıtım kampanyasına başladık” diyen Ersoy, Türkiye’nin tanıtımında ve turizm yapma şeklinde bir farklılık olduğunu bunun sonuçlarının ortaya çıkacağını ifade etti. Ersoy, “Turizm, kültür ve gastronomi etkinlerimizi birleştiren bir faaliyet alanına giriyor. Bu sene ilkini Japonya’da yapıyoruz. Topkapı eserlerini Tokyo ve Kyoto’da sergilemeye başlayacağız. Eserlerin yanında gastronomik değerlerimizi sergileyeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:27
  1. kültür
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