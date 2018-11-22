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Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

22 Kasım 2018 Perşembe 12:05
Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL (AA) - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörler eşlik ediyor.

Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:05
  1. inşaat gemisi
  2. Pioneering Spirit

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