Dünyanın en büyük havacılık firmaları Boeing ve EasyJet toplamda 16 bin 500 kişinin işine son verecek

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en çok görüldüğü sektörlerin başında havacılık geliyor.

Boeing, 737 MAX tipi uçakların kazaları nedeniyle salgın öncesi zor bir süreçten geçiyordu. Kazaların ardından 737 MAX tipi uçakların uçuşu durdurulmuştu.

Covid-19 salgınının patlak vermesiyle siparişleri daha da azalan Boeing’in ülkenin farklı yerlerindeki hangarları uçakla doldu.

Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun şirket çalışanlarına yolladığı e-postada, pandeminin havayolu endüstrisi üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle siparişlerin gelecek yıllarda düşeceğini belirterek 'üretim kapasitemizi düşürmek zorunda kalacağız' dedi.

Boeing geçen ay küresel iş gücünün yüzde 10’unu yani yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurmuştu.

Öte yandan şirket ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını duyurdu.

Firmanın internet sayfasında yer alan açıklamada "Boeing son aylarda 737 MAX üretimine sağlıklı bir dönüş için önemli ilerlemeler kaydetti. Firmamız bu süreçte, Federal Havacılık İdaresi ve diğer küresel düzenleyiciler ile çalışmaya devam etmiştir" ifadelerine yer verildi.

EasyJet çalışanların yüzde 30'unun işine son veriyor

İngiltere’nin önde gelen hava yolu şirketlerinde EasyJet de çalışan sayısını yüzde 30'a varan oranda azaltacağını ve filosunu küçülteceğini bildirdi. Yani yaklaşık 15 bin kişi istihdam eden şirketin en az 4 bin 500 kişinin işine son vermesi bekleniyor.

Düşük maliyetli hava yolu şirketi aynı zaman geçtiğimiz hafta hackerların yaklaşık 9 milyon müşterisinin e-posta adresi ve seyahat ayrıntılarını ele geçirdiğini duyurdu. EasyJet sisteme kayıtlı 2 bin 208 müşterisinin de kredi kartı bilgilerine ulaşıldığının tespit edildiği belirtmişti.