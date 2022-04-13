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Avrupa Dünyanın en büyük bankasından FETÖ’ye şok! Hesaplarını kapattılar!
Avrupa

Dünyanın en büyük bankasından FETÖ’ye şok! Hesaplarını kapattılar!

Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’da yaşayan en önemli üç ismin banka hesapları kapatıldı. Almanya merkezli dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank’ın FETÖ’cülere yönelik tepkisi ülkede yaşayan vatansever Türkler arasında memnuniyetle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 11:27:00 -
Dünyanın en büyük bankasından FETÖ’ye şok! Hesaplarını kapattılar!

Dünyanın en büyük bankalarından Alman Deutsche Bank, terör örgütü FETÖ’nün en kritik isimlerinden 3 kişiye ait hesaplarını kapattığı bildirildi. Almanya’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, ismi açıklanmayan önde gelen üç FETÖ’cünün hesaplarını kapattı. FETÖ’cü, mağdur rolüne bürünüp, Alman basınına ağladı.

Yazılı olarak bildirildi

Asrın haini Fetullah Gülen'in kurduğu terör örgütü FETÖ'nün emrinde olan maşalar, Almanya'da hiç beklemedikleri bir hareketle karşı karşıya kaldı. Ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank, önde gelen FETÖ'cüler arasında yer alan üç kişinin hesaplarını kapattı. Banka, hesapların kapatıldığını FETÖ'cülere yazılı olarak bildirdi. Haber, Alman Die Welt gazetesi tarafından duyuruldu.

Kara listedeler

İlk etapta üç FETÖ'cünün hesabının kapatıldığını yazan gazete, bir FETÖ'cünün açıklamalarına da yer verdi. Ancak kişilerin isimleri yazılmadığı gibi, sadece birinin takma ismi kullanıldı. Haberde, Türkiye'nin baskısının etkili olduğu ve bu baskı nedeniyle Almanya'daki FETÖ'cülerin hesaplarının kapatıldığı iddia edildi. FETÖ'cülerin uluslararası finansal bilgi veri tabanı World Check'te kayıtları olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Sabah Avrupa

 

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