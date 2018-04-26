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Dünyanın en büyük 2. kargo uçağı Antalya'ya geldi

Dünyanın en büyük 2. kargo uçağı Antonov 124, Antalya Havacılık Fuarı'na geldi

26 Nisan 2018 Perşembe 21:16
Dünyanın en büyük 2. kargo uçağı Antalya'ya geldi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan alanda açıldı. 

ANTONOV 124'ÜN ÖZELLİKLERİ

Özellikleri ile dikkat çeken uçağın azami kalkış ağırlığı 392 bin kg, azami yük kapasitesi 120 bin kg, azami seyir sürati 865 km, normal seyir sürati 800 km/saat, azami yükle uçuş menzili 4.500 km, azami yükle gerekli minimum pist uzunluğu 3 bin m, normal yükle gerekli pist uzunluğu 2.520 m, kargo bölümü iç ebatları uzunluk 36,50m x en 6,40m x yükseklik 4,40m, kargo kapıları ebatları (ön/arka) en 6,40m x yükseklik 4,40m,kargo ambarı hacmi 1.030 metreküp, uçak güvertesi toplam kaldırma kapasitesi ise 20 bin kg.

Dev uçak mobil yükleme vinçleriyle donatılmış.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:16
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