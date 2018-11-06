Dünyanın en aptal örgütü FETÖ

Güngör Büyükçınar/KARESİ-BALIKESİR

Dünyada en çok aptallık yarışı yapılmış olsaydı mutlaka fetö denen zalimler dünya birincisi olurlardı.

Mesela dünya kurulduğundan bu yana kötü insanlar hep kötülüklerde bir araya gelmişler. İyilikte ise iyi insanların bir araya gelmeleri kötü insanlara göre çok az olmuş.

Tarihe bir bakıyorsun Allah’a karşı peygamberlere karşı gelen insanlar hep helak olagelmişler.

Allah’ın gazabına uğrayan helak olan o insanların helak olma sırasında ise Allah’ın gazabından kurtulan iyi insanlar peygamberlerinin yanında bir elin parmakları kadar hep az olmuş bundan da anlaşılıyor ki Allah’a ve peygamberlere itaat etmeyen insanlar hakkı batıldan yani iyiyi kötüyü birbirinden ayırma kabiliyetleri de olmamış ve onlar isterse ilim adamı olsun, alim olsun, din adamı olsun hiç fark etmez.

Onların kafaları dünya için çalışsa bile ahiret için kafaları çalışmaz. İşte bu fetö denen zat, hristiyanları kurtarmak için, “La ilahe illallah diyen cennete girecek” diyor... Hep İslam’dan çıkaracak olan şirk kelimelerini sarf ediyor.

Sonra sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V.) mi rüyasında gördüğünü söyleyerek ona inanan müritlerini de yıllarca gözyaşları ile hep aldatmış ve bir de utanmadan diyordu ki, “başörtüsünü kadınlar ilim öğrenmek için takmayabilir”. Ve bir de onun nikâhlanıp evlenmek gibi bir sünneti seniyeyi yerine hiç getirmediği söyleniyor. İşte böyle fetö hainlerine inanan insanlar, yani fetöcü olanlar dünyanın en aptal insanları olmayacak da kimler olacaktı.

Örneğin fetö denen zalim kalkıp papa ile papazlarla dinler arası diyalog kuracağım dediğinde, fetöye inanan aptallar da diyalog meselesini hiç araştırmadan hemen kabul etmişler ve şeytanca da destek vermişlerdi.

Oysa dinleri olmayan Hristiyanlar ve Yahudilerle bir araya gelip sözde dinler arası diyalog kuracaklardı. Sonra da onlarla dost, ahbap olacaklardı. Hâlbuki bu fetöcü hainler, İslam dini geldikten sonra İslam dininden başka bir din olmadığını çok iyi bildikleri halde yine de şeytanca diyalog çalışmalarına evet dediler. Şöyle bir misalle düşünün; ortak olmak isteyen iki tüccardan biri ortaya bir milyon TL koyuyor. İkinci ortak olmak isteyen kişi ise parası yok sermayesi yok. Böyle bir ortaklık hiç gerçekleşebilir mi?

İşte böyle dünyanın en aptal, en hain insanları şeytanlaşınca kimisi Amerikalı oluyor, kimisi İngiliz.

Bir de bu hainler utanmadan kalktılar 15 Temmuz gecesi darbe yapmak istediler. İçlerinde kimler yok ki…

Generaller, her rütbeden subaylar, emniyet mensubu olan fetöcüler. Yine fetöcü olmuş çok sayıda yargı mensupları ile el ele verip sözde darbe yapıp Türkiye’yi ele geçireceklerdi.

Fakat darbe yapamadan darbeyi de ellerine, ayaklarına dolaştırdılar. Ve şimdi bunların pek çoğu hücrelerde, hapishane koğuşlarında ölümlerinin gelmesini bekliyorlar. Böyle akıllılık mı olur? Bu darbeci fetöcüler de hâlâ şöyle bir inanç varmış, bir beyaz atlı gelecek bir gece onların hepsini hapishanelerden kurtaracakmış. İşte böyle aptalların ölürken aklı başlarına gelirmiş. Herkesin bildiği gibi bir insan kendine yaptığı kötülüğü ona hiç kimse yapmazmış.

Oysa bu darbecilerin bir zamanlar makamları vardı, makam arabaları vardı, sekreterleri, lojmanları vardı.

İşte bu aptallar bunların hepsini bırak sonra gel hücrelerde hapishane köşelerinde ömrünü geçir. Böyle akıllılık, böyle Müslümanlık olur mu?

Eğer onlar gerçek anlamda ailelerinde eğitim, okudukları okullarda gerçek anlamda eğitim almış olsalardı, dinlerine vatanlarına asla böyle hainlik yapmazlardı.

Bu anlatılanların özetini bir özlü söz şöyle anlatıyor; “Bu dünyada çocukların felaketini hazırlarsa analar hazırlar, babalar imzalar.”