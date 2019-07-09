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Dünyanın en ağır dev panda ikizleri doğdu

Dünya’nın en ağır dev panda ikizleri Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi’nde Cumartesi günü dünyaya geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:07
Dünyanın en ağır dev panda ikizleri doğdu

Dünya’nın en ağır dev panda ikizleri Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi’nde Cumartesi günü dünyaya geldi.


Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrindeki Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi’nde Cumartesi günü dünyanın en ağır dev panda ikizleri dünyaya geldi. Araştırma merkezinden yapılan açıklamada, Po adlı panda her biri yaklaşık 200 gram ağırlığında gelen yavruların biri erkek diğerinin ise dişi olduğu bildirildi.


Erkek panda yavrusu 211,6 gram gelirken, dişi panda yavrusunu 209 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Uzmanlar dev panda yavrularının ortalama doğum ağırlığının 150 gram olduğunu ve 200 gramdan daha ağır doğan yavrulara ise nadiren rastlandığını bildirdi.


İkizlerin annesi Po ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde 2010 yılında dünyaya gelmiş, Kung Fu Panda filmi Hollwood’da gişe rekorları kırınca kendisine bu isim verilmişti.


Yeni doğan panda ikizleriyle beraber şu ana kadar Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezi’nde 298 panda yavrusu dünyaya geldi.


Dev panda 150 yıl önce bilimsel olarak keşfedildi ve Sichuan eyaletininYa’an şehrinde ismi verildi. Dev pandalar dünyada en çok nesli tükenmekte olan canlı türlerinden biri olmaya devam ediyor. Dünya genelinde araştırma merkezlerinde tutulan pandaların sayısı geçtiğimiz Ekim ayına göre 548 iken, çoğunluğu Sichuan ve Shaanxi eyaletlerinde vahşi doğada yaşayan pandaların sayısının 2000’den az olduğu düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:07
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