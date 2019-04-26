Dünyanın el sanatları Büyükçekmece’de sergilendi

Büyükçekmece Belediyesi’nin “Erasmus + Gençlik Değişimi ile Kültürler Arası El Sanatları Projesi” yoğun bir katılımla Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Projeye katılan yabancı uyruklu vatandaşlar kendi ülkelerine özgü el sanatlarını tanıtarak sanatseverleri kültür yolculuğuna çıkarttı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “El Ele, Elden Ele” el sanatları sergisine 8 ülkeden 40 genç katılarak yapmış oldukları sanat eserleriyle kendi ülkelerinin kültürlerini Büyükçekmecelilere tanıttı.

“Farklı kültürlere tanıklık ediyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Çok anlamlı ve faydalı bir sergi olmuş. Sergiyi gezdikçe farklı kültürlere tanıklık ediyoruz. Projeye katılan gençlerimiz yaptıkları sanat eserleri vasıtasıyla bizlere kendi kültürlerini anlattı. Kültür ve sanat şehri bugün de başarılı bir sergi ortaya çıkarttı. Başkanımız Dr. Hasan Akgün sizlere sevgi ve saygılarımı iletmemi istedi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Farklı kültürlere el sanatlarıyla yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar 26 Nisan’a kadar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret edebilir.