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Dünyanın eksenini değiştirebilecek deprem! Ülke 8.1 ile sallandı

Pasifik okyanusunun güneyinde bulunan adalar ülkesi Fiji'de 8.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:25
Dünyanın eksenini değiştirebilecek deprem! Ülke 8.1 ile sallandı

Ada ülkesi olan Fiji’nin Suva bölgesinde 8.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası denizde küçük tsunami dalgaları oluştuğu ancak tsunami tehlikesi olmadığı belirtiliyor. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Depremin merkez üssünün Ndoi Adası’nın 280 kilometre kuzeydoğusunda, deniz seviyesinin 560 kilometre altında kaydedildiği açıklandı.

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DÜNYANIN EKSENİ KAYMIŞTI

11 Mart 2011'de Japonya’yı sarsan 8.9 büyüklüğündeki deprem Dünya’nın dönüş hızını artırmış, günler kısalmıştı. O dönem NASA’dan jeofizikçi Richard Gross 8,9’luk depremin Dünya’nın dönüş hızını artırarak 24 saatlik bir günü 1.8 mikro saniye (saniyenin milyonda biri kadar) kısalttığını belirtmişti. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’ndan Kenneth Hudnut da depremin Japonya’daki ana adada 2,5 metre kadar kayma yarattığını ayrıca Dünya’nın ekseninde 17 santimetre kayma yaşandığı açıklamıştı.

DÜNYANIN EKSENİNDE KAYMAYA YOL AÇIYOR

Öte yandan, 8'in üzerindeki depremler dünya ekseninde kaymaya yol açıyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:25
  1. deprem
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