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Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen öğrenciler Üsküdar’da buluştu

12.

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:37
Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen öğrenciler Üsküdar’da buluştu

12. Uluslararası Öğrenci Buluşması bugün İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirildi. Okumak için yurt dışından Türkiye’ye gelen çok sayıda öğrenci Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte buluştu. Adeta kültür sentezinin yaşandığı etkinlikte öğrenciler çadırlar kurarak ülkelerine özgü eşyaları sergiledi. İki gün sürecek etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.


Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” sloganıyla düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması Üsküdar’da gerçekleştirildi. 51 ülke ve 91 şehirde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, farklı ülkelerden Türkiye’ye okumak için gelen birçok öğrenci bugün Üsküdar’da bir araya geldi. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi ve Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik renkli anlara sahne oldu. Okumak için Türkiye’ye dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler etkinlikte adeta kültür sentezi oluşturdu. Tanzanya, Azerbaycan, Burkina Faso, Kırgızistan, Yunanistan, Makedonya ve daha birçok ülkeden gelen öğrenciler, etkinlikte stantlar kurarak ülkelerine özgü yiyecek veya eşyaları sergiledi. Etkinliğe aynı zamanda Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Evran, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkan Yardımcısı Musab Yıldırım ve birçok katılımcı ile vatandaş katıldı.


Etkinlik, Mehteran Takımı’nın çeşitli marşlar okuyarak seyircilere müzik ziyafeti vermesiyle başladı. Ardından yapılan kısa açılış konuşmasından sonra, bir öğrenci sahneye gelerek Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar alanı gezerek burada öğrencilerin kurduğu çadırlardaki yöresel eşyaları görüp, yemekleri tattı. Etkinlikteki birçok farklı ulustan öğrenci birbirleriyle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.


Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Evran programda konuşma yaparak, "Evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak, ‘biz bir milletiz’ sloganıyla yola çıkan Mihmandar, farklı coğrafyalardan eğitim almak için ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik gönüllü çalışmalar yapmak üzere kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir. Misafir öğrencilerimizin Mihmandar çatısı altında, evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dini bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, farklılıklara karşı müsamahalı duran gönüllü medeniyet elçisi olarak ülkelerine dönmeleri temel kaygımızdır" diye konuştu.


Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Musab Yıldırım, "Federasyon olarak Türkiye’de, 1 Şubat-4 Mayıs tarihleri arasında 51 ülkeden ve 91 şehirde gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon içerisindeyiz. Ülkemizde 150 binden fazla uluslararası öğrenci, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır. Misafir öğrenci olarak ifade ettiğimiz her bir öğrencimiz bizim için gönül coğrafyamızın temsilcileridir. Bizim inancımız, medeniyetimiz, değerlerimiz ve geleneklerimiz ilim için yola çıkan insana destek olmayı öğütlemektedir. Bu sebeple öncelikli olarak ülkemize gelen siz değerli öğrencilerimizi yabancı olarak değil misafir olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar sahneye gelerek hep beraber kurdele kesti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:37
  1. kültür
  2. sergi
  3. fotoğraf

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