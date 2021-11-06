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Korona Virüs Dünyanın dört bir yanında sert uygulamalar başlıyor: Kafe ve restoranlara da aşı zorunluluğu getirildi!
Korona Virüs

Dünyanın dört bir yanında sert uygulamalar başlıyor: Kafe ve restoranlara da aşı zorunluluğu getirildi!

Avusturya’da artan vaka sayıları nedeniyle yeni önlemler alınmaya başladı. 8 Kasım’dan itibaren kafe, restoran, otel ve hastane gibi kalabalık yerlere aşı yaptırmamış kişiler alınmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:22:00 -
Dünyanın dört bir yanında sert uygulamalar başlıyor: Kafe ve restoranlara da aşı zorunluluğu getirildi!

Avusturya’da 8 Kasım’dan itibaren kafe, restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastanelere, koronavirüs aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilmeyecek. Başbakan Alexander Schallenberg, ülkede artan vaka sayıları nedeniyle yeni önlemleri görüşmek üzere Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, eyalet başkanları ve uzmanlarla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vakaların önüne geçilemiyor

Başbakan Schallenberg, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Avusturya’da da salgına ilişkin durumun çok ciddi olduğunu ve yoğun bakımdaki hasta sayısının beklenilenden hızlı yükseldiğini kaydetti.

Virüse karşı yeni önlemler

Avusturya genelinde 8 Kasım'dan itibaren yeme içme mekanları, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastane gibi kapalı alanlarda aşı ve iyileşmiş olma şartının aranacağını belirten Schallenberg, 25 kişinin üzerindeki toplantılar için de söz konusu iki koşulun geçerli olacağını duyurdu.

Aşı çağrısı yaptı

Schallenberg, salgına karşı tek koruma önleminin aşı olduğunu dile getirerek, yeni düzenlemeyle aşıya ilgiyi artırmanın ve daha fazla kişinin aşı yaptırmasını sağlamanın hedeflendiğini ifade etti. Yeni düzenleme için 4 haftalık bir geçiş sürecinin de öngörüldüğünü belirten Schallenberg, bu süre zarfında ilk aşısını olmuş ve PCR testi yaptıranların da iki doz aşı yaptırmış gibi kabul edileceğini ve söz konusu kapalı alanlara girişlerine izin verileceğini anlattı.

1 günde 9 bin vaka

Öte yandan Avusturya'da son 24 saatte 9 bin 388 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 865 bin 390'a yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 artışla 11 bin 451'e çıktı.

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