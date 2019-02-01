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Dünyanın dört bir köşesinde sahibinden.com'dan ev aranıyor

sahibinden.com’un emlak verilerine göre, 2018’de farklı ülkelerden Türkiye için yapılan gayrimenkul ilanı arayışı 2017 yılına oranla yüzde 17 arttı- İstanbul’da en çok emlak ilanı görüntüleyen ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Fransa, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Rusya ve Suudi Arabistan ilk 10 sırada yer aldı- Yurt dışından en çok görüntülenen iller ise İstanbul’u takiben İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla olarak öne çıktı

01 Şubat 2019 Cuma 10:16
Dünyanın dört bir köşesinde sahibinden.com'dan ev aranıyor

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerine göre, Türkiye gayrimenkul yatırımında son dönemde yabancıların ilgisini giderek daha fazla çekiyor.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle, gayrimenkul yatırımında son dönemde yabancıların ilgisini giderek daha fazla çekiyor.

Ayda 44 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com’un emlak verilerine göre, 2018’de farklı ülkelerden Türkiye için yapılan gayrimenkul ilanı arayışı 2017 yılına oranla yüzde 17 arttı. Türkiye'deki gayrimenkullere en büyük ilgi Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'dan geldi. En çok ilgi gören şehir ise 15 milyon nüfuslu megakent İstanbul oldu.

Türkiye’nin ekonomi ve turizm bakımından lokomotif şehri İstanbul, dünyanın çeşitli ülkelerinden gayrimenkul arayan yabancıların ilgi odağı oldu. İstanbul’da en çok emlak ilanı görüntüleyen ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Fransa, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Rusya ve Suudi Arabistan ilk 10 sırada yer aldı. Yurt dışından en çok görüntülenen iller ise İstanbul’u takiben İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla olarak öne çıktı.


- Ekvador’dan Türkiye'de ev bakanlar bulunuyor


sahibinden.com’un 2018 yılına ait emlak verileri incelendiğinde Ekvador, Uganda, Haiti, Kamboçya, Sri Lanka gibi ülkelerde yaşayanların dahi Türkiye’den gayrimenkul araştırdığı görüldü. Ekvador’dan en çok Gaziantep’te ev bakılırken, Uganda’nın Hatay’dan, Haiti’nin Manisa’dan, Kamboçya’nın ise Muğla'dan gayrimenkul baktığı kaydedildi.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:16
  1. sahibinden.com

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