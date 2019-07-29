Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençler Nevşehir’de parkları temizledi

NEVŞEHİR(İHA)-UNESCO tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi tarafından düzenlenen program çerçevesinde İtalya, Rusya, Meksika ve Güney Kore gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençler, Nevşehir’deki parklarda temizlik yaptı.

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak, Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlamak ve farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Gençlik Servisleri Merkezi tarafından gerçekleştirilen gönüllü çalışma programı kapsamında farklı ülkelerden 17 genç Nevşehir’de buluştu. Aralarında öğrencilerin yanı sıra mimar, mühendis, öğretmen, psikologların bulunduğu gençler, 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan Zeki Soyak Parkı ve çevresinde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte temizlik çalışması yaptı.

Ellerine aldıkları çöp torbaları ve fırçalarla sabahın erken saatlerinden başlayarak parkları temizleyen gençlere, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut’ta eşlik etti.

Gençlerle bir süre sohbet eden Erkut, kendilerini Nevşehir’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek gönüllü gençlere çevre temizliğine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Programa İtalya’dan katılan ve Roma’da Felsefe üzerine doktorasını yapan Marta Cerretti (26), Türkiye’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek verdikleri destek kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Nevşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Program sayesinde hem Kapadokya bölgesinin farklı merkezlerinde gönüllü olarak çevre temizliği yaptıklarını hem de Türk kültürünü tanımak için gezi programlarına katıldıklarını kaydeden Cerretti, “Daha önce Türkiye’ye hiç gelmemiştim. İsmini birçok kez duyduğum Kapadokya bölgesini böyle bir program sayesinde gördüğüm için çok mutluyum. Burada farklı kültürlerden gelen gençler hep birlikte gönüllü olarak bir takım işler yaparken hem de birbirilerimizin ve bulunduğumuz ülkenin kültürünü tanıma şansı yakalıyoruz” dedi.

Etkinliğe Türkiye’den katılan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Ahmet Ünal ise, farklı ülkelerden gelen gençlerle birlikte Nevşehir’de böyle bir çalışma yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Programa katılan gençlerin Kapadokya bölgesine hayran kaldıklarını ifade eden Ünal, “Buradaki gençlerle birlikte her gün parklarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanı sıra onların Türk kültürünü tanımaları ve Kapadokya bölgesini gezmeleri için farklı etkinlikler var. Bu etkinlikler sayesinde ülkemizi daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Gruptakilerin bir çoğu daha önce ülkemize hiç gelmemiş. Onların burada Türkiye ve Türk insanlarına karşı kısa sürede duydukları sevgi beni çok gururlandırıyor.” diye konuştu.