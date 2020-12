Her dem söyleriz bu ülke sıradan bir ülke değil kökleri asırlara dayanan asırlık bir çınardır…



İnsan olan o çınara sahip çıkar gölgesinde soluklanır selâmetle istirâhat edebilir…



Seksen üç milyon vatandaş olarak şunu dememiz elzemdir: Allah’ım Sen bizi vatansız bırakma...



Gördük dünya ülkelerinin demokrasisini, kime demokrasi, kime sömürü olduğunu…



Dünya’nın beşten büyük olduğunu unutturmadık, bu algıyı kırdık…



Dünya ülkeleri artık mazluma karşı olan haksızlık ve sömürü karşısında büyük Türkiye’nin var olduğunu bilmekte ve görmekte.



Türkiye emperyalist ve kapitalist ülkelerin işlerini bozduğu için her yerden saldırıyorlar…



Biz buralara sıradan basit işlerle uğraşarak gelmedik. Çok uluslu oyunları bozup her türlü mücadeleyi vererek büyümeyi başardık…



Ekonomik baskı uyguladılar, olmadı…



Darbe girişimini desteklediler, tutmadı…



Terörü desteklediler, çukurlar kazdırdılar yine olmadı… Ağacı bahane ettiler geziyi organize ettiler yine olmadı… 17-25 Aralık ekonomik darbe girişimi tutmadı…



Etnik savaş çıkarmak istediler Alevi-Sünni karşılık bulmadı. Yine Türk-Kürt ayrıştırması yaptırmaya çalıştılar tutmadı…



Bölgemizin sınırlarına teröristleri yığınak yaptılar silahlandırdılar tutmadı… Dediler ki bizim orda ne işimiz var. Cevap olarak; biz ülkemize karşı kim zarar vermek isterse kafasını ezeriz dedik ve yaptık…



Dünya ülkeleri corona virüsü ile mücadelede sınıfta kaldı biz bu işi de başarıyla sürdürdük…



Eğer bu salgına eski Türkiye olarak yakalansaydık tıpkı bir dönem ekonomisi batan Yunanistan’ın durumuna düşerdik. Hatırlayın neredeyse ülkenin tapusunu AB’ye verme durumuna gelmişti batıdan beslenmesine rağmen… Hatırlayın virüs ilk Çin’in Wuhan şehrinde yayıldı.



İnsanlar sokakta zombi gibi öldüler. Aynı görüntülere Amerika, Fransa ve İngiltere’de de şahit olduk.



Maâzallâh eski Türkiye olarak yakalansaydık bu virüs illetine biz de tıpkı aynı olurduk…



Demek oluyor ki ülkemize sahip çıkıp doğru işlerde destek vermek elzemdir…



Şehir hastaneleri yapılmasaydı ne olurdu?



Siha-İha’ları yapmasaydık neler olurdu?



Yerli ve milli silahları araç gereçleri yapmasaydık ne olurdu?



Ve daha saymakla bitmez yatırımları yapmasaydık neler olurdu?



Köprü yaparsın karşı çıkarlar tıpkı boğaz köprüleri yapılırken karşı çıktıkları gibi.



Otobanlar yapılırken tencere, tava çaldıkları gibi…



Zihniyet ve beslenilen yer aynı değişmiyor…



Eğer yanlışa gidecek zararlı bir yola girilmesi söz konusu ise yapıcı müspet özeleştiri ve doğru bir projeyle destek olmak önem arz etmektedir…



Batı eksenli dahili ve harici söylemlere önem verenlere rağbet etmek yerine milli ve manevi duygularla hareket etmek ve ülkesine sahip çıkanlarla yol yürümek önemlidir. Rahmetli Necip Fazıl üstadın dediği gibi ‘surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es’… Vesselâm.