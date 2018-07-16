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Dünyanın beklediği zirve başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de gerçekleşmesi planlanan görüşmesi başladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:17
Dünyanın beklediği zirve başladı

Her iki lider de birbirleriyle görüşmeden önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile kısa birer görüşme yaptı. Putin ile Trump'ın Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri bire bir görüşmeyi, beraber yiyecekleri öğle yemeği izleyecek.

Zirve öncesi Putin'le kameralar karşısına geçen Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Putin de Trump'la bire bir görüşmesinin basına açık kısmında, "İlişkilerimiz ve dünyadaki pek çok ulusu ilgilendiren zor meseleler hakkında konuşmamızın zamanı gelmişti" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:17
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