Dünyanın beklediği zirve başladı

Her iki lider de birbirleriyle görüşmeden önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile kısa birer görüşme yaptı. Putin ile Trump'ın Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri bire bir görüşmeyi, beraber yiyecekleri öğle yemeği izleyecek.

Zirve öncesi Putin'le kameralar karşısına geçen Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Putin de Trump'la bire bir görüşmesinin basına açık kısmında, "İlişkilerimiz ve dünyadaki pek çok ulusu ilgilendiren zor meseleler hakkında konuşmamızın zamanı gelmişti" diye konuştu.