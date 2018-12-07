OPEC'den kritik karar! 800 yüz bin varil kısacak

Reuters'ın OPEC kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran, petrol üretimini günlük 800 bin varil kısma kararına yeşil ışık yaktı.

OPEC, Viyana'daki toplantısının ardından Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı üreticilerle ilave 400 bin varillik kısma konusunda görüşmelerde bulunacak.

Net bir veri ortaya konulamamıştı

OPEC petrol üretimini kısma konusunda dün mutabık kalmış ama üretimi ne kadar kısılacağıyla ilgili net bir veri ortaya koyamamıştı.

Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih dün gazetecilere yaptığı açıklamada günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısının yeterli olacağını söylemişti.