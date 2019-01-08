0553 313 94 23

Dünyadan iki kat daha büyük! Yüzeyinde su olduğu tahmin ediliyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş sistemi dışında 226 ışık yılı uzaklığında, yüzeyinde su olduğu tahmin edilen yeni bir gezegen keşfedildiğini duyurdu.

08 Ocak 2019 Salı 16:48
Dünyadan iki kat daha büyük! Yüzeyinde su olduğu tahmin ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Yüzeyinde su olduğu tahmin edilen gezegene K2-288Bb ismi verildi.

Bir habitata sahip olabilir

NASA, güneş sistemi dışında 226 ışık yılı uzaklığında yeni bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Teleskop yakıtı tükendikten sonra 2018’de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskopu ile keşfedilen gezegenin yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir habitata sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Gaz bakımından zengin olabilir

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, K2-288Bb ismi verilen gezegen, Taurus (Boğa) Takımyıldızı içerisinde yer alıyor ve gaz bakımından zengin olmasının yanı sıra kayalık olma ihtimallerini taşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:48
  1. NASA
  2. K2-288Bb
  3. Teleskop
  4. Kepler uzay teleskopu
  5. Kepler
  6. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
  7. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
  8. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  9. ışık yılı
  10. Taurus (Boğa) Takımyıldızı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları listesi
    1. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
    2. Af Örgütü'nden Hindistan'a: Arakanlı..
    3. Hollanda, ülkedeki suikastlardan..
    4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    6. 11 yaşındaki İranlı kız çocuğu..
    7. Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
    8. Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın..
    9. Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri..
    10. "Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü..
    11. Galatasaray, Eskişehirspor berabere..
    12. Temizlik simgeleri hamamlarımız
    13. Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
    14. CHP'de istifalar art arda geliyor! 6..
    15. Düzce'de eğitime kar engeli
    16. "Plastik kullanımını terk edip,..
    17. Dinozor fosilini satmaya çalışırken..
    18. GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp..
    19. Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9..
    20. Uyumak minikleri obezlikten koruyor
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'