Dünyadan bir Nazım geçti... Ünlü şair doğumunun 117'nci yılında anılıyor

15 Ocak 1902'de Selanik'te doğan şair Nazım Hikmet Ran, tek parti zulmünden kaçtığı Moskova'da 3 Haziran 1963'te hayatını kaybetmişti.

Eserleri yasaklanan ve 11 ayrı davada yargılanarak hapis cezalarına çarptırılan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yıldan fazla süre kaldı.

Şiirleri 50'den fazla dile çevrilen, eserleri birçok ödül alan şair, yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını kullandı.

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet, 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

Kalp krizi nedeniyle 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybeden ünlü şair, vefatından 46 yıl sonra 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına kabul edildi.

Şairin mezarı Moskova'da bulunuyor.