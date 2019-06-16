0553 313 94 23

"Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2)- "2002 yılından bu yana dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık, 242'ye ulaştık, dünyada 5. sıradayız"- "Dünyanın her yerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak için misyonlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi hedefimiz 270"- "Irak'ın tüm şehirlerinde, bölgelerinde inşallah misyon sayımızı arttırarak kardeş Irak'ın da yeniden inşasına katkı sağlayacağız"

16 Haziran 2019 Pazar 19:00
"Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık"

HATAY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2002 yılından bu yana dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık, 242'ye ulaştık, dünyada 5. sıradayız." dedi.

Çavuşoğlu, Antakya ilçesindeki Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, temsilciliğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay'da açılan temsilciliğin yurt içindeki 6. temsilcilik olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Benim şehrim Antalya'da, Edirne'de, İzmir'de, İstanbul'da ve Gaziantep'te temsilciliklerimiz vardı. İnanıyorum ki bu temsilciliğimiz burada Hatay'ın tüm dünyada tanıtılması dahil, çok önemli görevler üstlenecektir. Hatay çünkü stratejik konumu, tarımı, kültürü, medeniyetler ittifakı olması hasebiyle ve sanayi altyapısıyla aynı zamanda, tarihi ve medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehir olarak Türkiye'nin göz bebeği bir şehirdir. O yüzden Hatay'a çok önem veriyoruz." diye konuştu

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin Habib-i Neccar Camisi'nin yanı başında olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kullandığı binanın bir kısmını aldıklarını, kiralarını da ödediklerini bildirdi.

Habib-i Neccar Camisi ile ilgili bilgi aktaran Çavuşoğlu, bu topraklarda komşuya 'hangi dinin mensubudur' diye sormadıklarını ve o gözle bakmadıklarını, kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmediklerini, ensar anlayışıyla yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini söyledi.

- "Kerkük'te de başkonsolosluk açacağız"

Bugün dünyada 242 temsilciliklerinin olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık, 242'ye ulaştık, dünyada 5. sıradayız. Bazı bölgelerde Latin Amerika ve Afrika kıtasında bu sayı ikiye katlanmadı çok daha farklı sayıda büyükelçilik açtık. Örneğin bundan on sene önce Afrika kıtasında sadece 12 tane büyükelçiliğimiz vardı, bugün 42 tane büyükelçiliğimiz var. Yine bundan yaklaşık on sene önce Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde 6 tane temsilciliğimiz vardı, bugün 17 temsilciliğimiz var, yaklaşık üç katı arttırmışız. Dünyanın her yerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak için misyonlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi hedefimiz 270. Resmi olarak prosedürleri tamamlamak üzere olduğumuz ülkeler var, bittiği zaman büyükelçiliklerimizi açacağız.

Yine yanı başımızda komşumuz Irak'ta biliyorsunuz Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı kapatmak durumunda kalmıştık. Şimdi o başkonsolosluklarımızı açtığımız gibi ilaveten Necef'te başkonsolosluk açacağız, inşallah Kerkük'te de başkonsolosluk açacağız, açmak için başvuru yaptık ve Irak'ın tüm şehirlerinde, bölgelerinde inşallah misyon sayımızı arttırarak kardeş Irak'ın da yeniden inşasına katkı sağlayacağız."

Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'daki temsilciliğe kıymetli bir büyükelçileri olan Serdar Cengiz'i atadıklarını ifade etti.

Hatay'ın, çok sevdiği ve gelince de çok mutlu olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Hataylılardan büyükelçi ve temsilciliklerine sahip çıkmalarını istedi.

Suriye'deki gelişmelerden dolayı Hatay bölgesine yönelik dünyanın ilgisinin görüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada Sayın Valimizin, komutanlarımızın yine ilgili kurumlarımızın gerek insani olsun, gerekse güvenlikle ilgili AFAD, emniyet, istihbarat dahil arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olsun diye, bu çalışmaları birlikte koordine edelim diye temsilciliği açtık. Ama amacımız ve hedefimiz sadece bu değil. Biz bundan sonra Hatay'ı, Antakya'yı, tüm ilçelerini, bir bütün olarak Hatay'ı inşallah tüm dünyada tanıtacağız, ön plana çıkaracağız. Çünkü bunu en fazla hak eden illerimizin başındadır. Bunu gönülden söylüyorum, siyaset olsun diye söylemiyorum."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olarak anılan Kuzey Atlantik Konseyi'nin yakın tarihte Hatay'da ağırlandığını hatırlatarak, bundan sonra bazı uluslararası toplantılar ile zirvelerine de kentte yapılacağını sözlerine ekledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da hizmete giren Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Hatay'ın büyüyerek, gelişerek güzelleşeceğini düşündüğünü belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da açılışta birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan temsilcilik binası gezildi.


(Bitti)



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:00
  1. Hatay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S.Arabistan ve ABD'den İran'a gözdağı!
    1. S.Arabistan ve ABD'den İran'a gözdağı!
    2. Sel baskınında hayatını kaybeden..
    3. Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
    4. Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6..
    5. TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya..
    6. KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin..
    7. Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla..
    8. Kamyonet devrildi, sakatatlar yola..
    9. Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
    10. Yıldırım düşen evin çatısı yandı
    11. Yaralının oğlu olduğunu görünce..
    12. "100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    13. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
    14. Toplu halde kıyıya vuran ölü balıklar,..
    15. Maltepeliler, sokak hayvanları için..
    16. "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere..
    17. Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na..
    18. Minik gurmelerin iştahlarını..
    19. KKTC'li dernek başkanından Macron'a..
    20. Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni..
    21. "Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye..
    22. Sivasspor’da 3 ayrılık
    23. Suudi Arabistan ve ABD'den ortak uçuş
    24. "Rejimin askerimize yönelik..
    25. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    26. Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra..
    27. Tunceli'de kayıp çobanla ilgili yeni..
    28. Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    29. Fenerbahçe’de yönetim kurulunun..
    30. Pençe Harekatı'nda büyük başarı! 3..
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı