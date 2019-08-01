’Dünya’daki Mars’, yeni evli çiftlerin vazgeçilmezi oldu

Sivas’ta Sivadokya ve Dünya’daki Mars olarak da adlandırılan Emirhan kayalıkları, yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafları için vazgeçilmek bir mekan haline geldi.

Kapadokya Turizm Merkezine alternatif olarak gösterilen Dünya’daki Mars, Sivadokya şu günlerde yeni evli çiftleri ağırlıyor. Sivas’taki kaya yapısı ve kızıl rengi ile kızıl gezegen Mars’ı andıran Emirhan kayalıkları, düğün çekimleri için başlıca tercih edilen mekanlardan biri oldu.

Düğün fotoğraflarını Emirhan kayalıklarında çektiren çiftler, “Düğün resimlerinin çekimi için fotoğrafçımız bizi buraya getirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla burası ‘Dünya’daki Mars’ olarak biliniyor. Gerçekten çok hoş bir mekan.Alışılmışın dışında bir yer. Düğün fotoğraflarımız burada çekildiği için memnunuz” dedi.

Sivaslı fotoğraf sanatçısı Serhat Yılmazer ise, “Burası Türkiye’nin Sivadokyası. Bir diğer adıyla Dünya’daki Mars. Biz de çiftlerimizi düğün fotoğrafları için buraya getiriyoruz. Bu arazide fotoğraf çekmek zor olsa da müşterilerimizin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Çiftlerimiz için burası artık vazgeçilmez bir mekan oldu. Haftada birkaç kez geliyoruz” şeklinde konuştu.