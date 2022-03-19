Dünya’daki hibrit varyantlar endişe uyandırıyor!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Şubat ayı ortalarından itibaren Türkiye’de hızla düşüş gösteren koronavirüs vakaları 20 binlerde seyrederken buna bağlı olarak ölüm oranlarında da düşüş devam ediyor. Ancak Dünya’daki bazı ülkelerde yaşanan hibrit varyantlara bağlı olarak 400 binlere ulaşan vaka sayıları endişeleri artırıyor. Türkiye’de aşılama oranına bağlı olarak vaka sayılarının düşüş gösterdiğini belirten uzmanlar, Kore gibi 100 binlerin üzerinde seyreden vakalarda yeni varyantların etkisinin olup olmadığını araştırıyorlar.

Önlemleri bizden önce kaldıran ülkelerde yükseliş başladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener Akit’e yaptığı değerlendirmede, Türkiye’deki günlük vaka sayısının paraşütsüz çakılmaya başladığını belirterek, “Bu keskin düşüş aralıklı stabil hale gelebilir ama en az 3 ay daha istikrarlı düşük devam etmesini bekliyorum. Üç aydan sonraki süreçten ise ben çok emin değilim. Çünkü şu anda artık Delta kadar ağır hastalık, omicron kadar bulaşıcı olabilecek hibrit varyantların tespiti farklı ülkelerden bildirilmeye başladı. Bize yakın aşılama oranları olan ve önlemleri bizden önce kaldıran bazı ülkelerde vaka sayısında yeniden yükselmeler başladı. Örnek İngiltere, Fransa, Almanya. Daha çok dikkati çeken ise Asya - Pasifik’teki. Kore’deki şimdiki durum; salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayılarına ulaştılar; bu rakam 400 binler seviyesinde. Bu süreçte Deltacron gibi hibrit varyantların etkisi var mı? Yoksa sadece önlemlerin kalkması mı asıl sebep? Buna henüz cevap vermek güç ama umarım aynı şey başımıza gelmez. Çünkü şu anda her geçen gün; yatan hasta sayısı, yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor. Umarım bu böyle devam eder…” ifadelerini kullandı.