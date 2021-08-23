Dünyada yapılan aşı sayısı 5 milyara yaklaştı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 950 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 580 milyon 770 bin ile Hindistan, 362 milyon 660 bin ile ABD, 176 milyon 620 bin ile Brezilya, 118 milyon 310 bin ile Japonya, 99 milyon 340 bin ile Almanya, 89 milyon 330 bin ile İngiltere, 89 milyon 97 bin ile Türkiye, 88 milyon 940 bin ile Endonezya, 82 milyon 920 bin ile Fransa, 80 milyon 680 bin ile Meksika, 76 milyon 800 bin ile Rusya, 75 milyon 310 bin ile İtalya, 63 milyon 90 bin ile İspanya ve 52 milyon 380 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 970 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 89 milyon 97 bin 138 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 46 milyon 126 bin 948 kişiye ilk doz, 35 milyon 259 bin 25 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 212 milyon 669 bini aştı, 4 milyon 445 binden fazla kişi hayatını kaybetti.