Dünyada tek! Türkiye'ye geliyor

Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak.

Fuarı ziyaret edeceklere bu bilgiyi vermiş olayım. Zira havacılıkta devrim olarak nitelenen ve geçen hafta burada aldığı ödül sebebiyle yer verdiğim Qsuite Business Class koltuklarıyla da dikkat çekiyor.

Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000’in en dikkat çeken tarafı ise çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.