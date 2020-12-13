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Korona Virüs Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı açıklandı
Korona Virüs

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 20 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 08:51:00 -
Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 20 milyon 5 bin 602'ye ulaştı.

Tedavi görenlerin 19 milyon 898 bin 756'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken 106 bin 846 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 6 milyon 599 bin 959 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi, 2 milyon 131 bin 667 ile Fransa, 729 bin 746 ile Brezilya, 684 bin 848 ile İtalya, 544 bin 578 ile Belçika, 493 bin 437 ile Rusya, 405 bin 335 ile Hindistan ve 376 bin 40 ile Ukrayna, 360 bin 861 ile Hindistan, 340 bin 921 ile Almanya ve 263 bin 483 ile Polonya izledi.

Türkiye'de 12 Aralık itibarıyla 212 bin 45 aktif Kovid-19 vakası bulunurken bunlardan 5 bin 961'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 72 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 611 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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