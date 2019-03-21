Dünyada sayılı kişilerde var! Binali Yıldırım'a iki harfli hesap
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ait 2 harfli twitter hesabı resmen açıldı.21 Mart 2019 Perşembe 06:26
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a iki harfli yeni twitter hesabı açıldı.
Fakat bu hesabın bir özelliği İki harfli olması. Yıldırım'ın yeni hesabı sadece B ve Y harflerinden oluşuyor. İki harfli hesaplar dünyada sayılı kişi ve kurumda var.
Henüz hiç tweet atılmayan hesapta takipçi sayısı hızla yükseliyor.
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