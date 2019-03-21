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Dünyada sayılı kişilerde var! Binali Yıldırım'a iki harfli hesap

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ait 2 harfli twitter hesabı resmen açıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 06:26
Dünyada sayılı kişilerde var! Binali Yıldırım'a iki harfli hesap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a iki harfli yeni twitter hesabı açıldı.

Fakat bu hesabın bir özelliği İki harfli olması. Yıldırım'ın yeni hesabı sadece B ve Y harflerinden oluşuyor. İki harfli hesaplar dünyada sayılı kişi ve kurumda var.

Henüz hiç tweet atılmayan hesapta takipçi sayısı hızla yükseliyor.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 06:59
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