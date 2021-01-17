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Korona Virüs Dünya’da koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu?
Korona Virüs

Dünya’da koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu?

Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir yıl boyunca varlığını koruyor. Peki dünyada koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-17 23:31:00 -
Dünya’da koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu?

Bir yıldan fazladır tüm dünyada varlığı gösteren, dünya düzenine etki eden koronavirüs; dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı dünya çapında 95 milyondan fazla vaka sayısı gösteriyor. Ölümcül virüs salgını nedeniyle 2 milyondan fazla insan yaşama veda ederken, 67 milyonu geçkin kişi ise virüsten kurtularak eski sağlığına kavuştu.

Türkiye’de toplam vaka sayısı

Ülkemizde ise şimdiye kadar 27.223.445 test yaptırılmış olup toplam 2.380.665 vaka sayısı gerçekleşti. Buna karşılık toplam 2.254.052 iyileşen sayısı bulunuyor.

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