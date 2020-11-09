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Korona Virüs Dünyada koronavirüs vaka sayısı hızla tırmanıyor
Korona Virüs

Dünyada koronavirüs vaka sayısı hızla tırmanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 51 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:53:00 -
Dünyada koronavirüs vaka sayısı hızla tırmanıyor

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 17 bin 987 oldu.

ABD, 10 milyon 302 bin 758 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 582 bin 773 ile Hindistan, 5 milyon 664 bin 754 ile Brezilya, 1 milyon 796 bin 132 ile Rusya, 1 milyon 787 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 426 bin 602 ile İspanya, 1 milyon 242 bin 182 ile Arjantin, 1 milyon 192 bin 13 ile İngiltere, 1 milyon 143 bin 887 ile Kolombiya ve 967 bin 825 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 266 bin 50 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 934 bin 184 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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