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Korona Virüs

Dünyada koronavirüs salgınında son durum ne?

Dünya genelinde kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti? Toplam kaç kişi salgından iyileşti? İşte dünya geneli koronavirüs tablosu...

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:24:00 - 2020-08-14 23:26:44
Dünyada koronavirüs salgınında son durum ne?

Koronavirüs salgını ülkemizde olduğu gibi tüm dünya devletlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün (14 Ağustos) 1.226 yeni vaka tespit edilirken 22 vatandaşımızda hayatını kaybetti.

Dünya geneline bakıldığında toplam koronavirüs vakası 21.240.915 kişiye ulaşmış durumda. Şu ana kadar 760.320 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken 14.042.576 kişide hastalıktan kurtuldu.

Ülkeler bazında bakıldığında 5.454.345 vaka ile ABD birinci sırada gelirken, 3.238.216 vaka ile Brezilya ikinci, 2.525.222 vaka ile Hindistan üçüncü sırada geliyor.

İşte en fazla vakaya sahip 20 ülke!

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