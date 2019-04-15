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Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki kızamık vakalarındaki sayının bu yılın ilk üç ayında, geçen yıla göre dört kat arttığını duyurdu

15 Nisan 2019 Pazartesi 22:44
Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçici verilerine göre, dünya genelinde kızamık vakalarının bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre dört kat arttığı bildirildi.

DSÖ'nün yeni raporunda, dünyadaki kızamık vakalarındaki sürekli artış trendinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Raporda, örgütün verilerinin henüz tamamlanmamasına rağmen, dünyada pek çok ülkenin kızamık salgının ortasında olduğu ifade edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Madagaskar, Myanmar, Filipinler, Sudan, Tayland ve Ukrayna gibi ülkelerde kızamık salgınının yaşandığı aktarılan raporda, kızamık vakalarının başta küçük çocuklar olmak üzere çok sayıda insanın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

- 2017'de 110 bin can aldı

Raporda, kızamığın son derece şiddetli ve dünyada en bulaşıcı hastalıklarından olduğu vurgulanarak, en son 2017 verilerine göre yaklaşık 110 bin kişinin kızamık nedeniyle öldüğü aktarıldı.

Kızamık aşısının kapsamının genişletilmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, yüksek gelirli ülkelerde bile kızamık vakalarının hastaneye yatışla sonuçlandığına işaret edildi. Kızamığın beyin hasarı, körlük ve işitme kaybına kadar yaşam boyu sakatlıklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

- En büyük artış Afrika'da

Rapora göre, dünya çapındaki kızamık vakalarının sayısı bu yılın ilk 3 ayında 170 ülkede 112 bin 163'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kızamık vaka sayısının 163 ülkede 28 bin 124 olduğu anımsatılan raporda, böylelikle kızamık vakalarının 2018'in aynı dönemine göre dört kart arttığı kaydedildi.

Kızamık vakalarında Afrika'da yüzde 700, Amerika kıtasında yüzde 60, Avrupa'da yüzde 300, Doğu Akdeniz'de yüzde yüz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik'te de yüzde 40 artış gözlemlendi.

DSÖ, küresel olarak kızamık vakalarının ancak 10'da birinin rapor edildiği tahmininde bulunarak, gerçek sayının açıklanan rakamlardan çok daha fazla olabileceğine vurgu yaptı.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.



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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 22:44
  1. DSÖ
  2. kızamık vakaları

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