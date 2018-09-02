Bakan Kurum açıkladı... Dünyada ilk kez Türkiye'de kurulacak!

Kurum, Marmaris ilçesindeki Muğla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına ait tekneyle, seyir halindeki teknelerde Mavi Kart Sistemi incelemesinde bulundu.

Sahil Güvenlik teknesinden telsizle seyir halindeki "Relax" isimli bir başka tekneyle bağlantı kuran Kurum, kendisini tanıtarak, Mavi kartları olup olmadığını sordu. Bilginin doğruluğunu teyit etmek için kart numarasını alan Kurum, Mavi Kart uygulamasıyla teknenin atık kayıtlarını kontrol etti.

Kurum, teknede yaptığı açıklamada, Marpol Sözleşmesi kapsamında Türkiye'deki teknelere getirilen Mavi Kart sisteminin 39 bin teknede uygulandığını söyledi.



İLK DEFA TÜRKİYE'DE UYGULANAN BİR SİSTEM

Bakanlık tarafından, Mavi Kartı olan teknelerin atıklarının elektronik ortamda takip edildiğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bu sistem dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanan bir sistem. Şu an 459 Mavi Bayraklı plajımız var bunun 100 tanesi bugün denetimini yaptığımız Muğla'da. Bu sistem, denizlerimizi, kıyılarımızı daha çevreci, daha yaşanabilir kıyılar haline getirmek, denizlerimizdeki mavi bayraklı plaj sayısını arttırmak üzere bir çalışmadır. Oldukça başarılı gidiyor. İnşallah ilerde bu sayımızı artıracağız. Şu anda dünyada üçüncü sıradayız. İnşallah dünyadaki en fazla mavi bayraklı plajı olan ülke konumuna gelmek için mücadele ediyoruz."

Daha sonra tekne ile Marmaris koylarında da incelemede bulunan Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, tekne ile yaptığı incelemenin ardından gazetecilere Marmaris Netsel Marina'daki Mavi Kart Sistemi ve bu kapsamda gemilerden çıkan atıkların geri dönüşünün yapıldığı Sıfır Atık Projesi'ni uygulamalı gösterdi.

Türkiye'de 39 marina bulunduğunu ve dünyada ilk defa Sıfır Atık Projesi'nin Marmaris'teki marinada kurulduğunu vurgulayan Kurum, "2019 yılı sonunda da Türkiye'deki bütün marinalarda sıfır atık sistemi kurulacak ve Türkiye'deki bütün yatlar, tekneler de mavi kart sistemiyle takip edilecek. Böylece 459 olan Türkiye'deki mavi bayraklı plaj sayımızı yukarı çekip, dünyada şu an üçüncü sıradayız. Birinci olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kamu kurumları başta olmak üzere uygulanmaya başladığını ve tüm şehirlere yayılacağını söyledi.

Bu projenin 100 günlük eylem planı içerisinde de yer aldığını hatırlatan Kurum, "Çöp toplamak değil çöpü atmamak ve attığımız çöpleri de ayrıştırıp, Sıfır Atık sistemine geçmemiz gerekiyor. Buna da Avrupa Birliği'nden daha kısa zamanda geçeceğiz." diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Bakan Kurum, 100 günlük eylem planında Bakanlıklarına ait 39 maddenin olduğuna da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ülke ekonomik bir savaşla karşı karşıya ama Bakanlığımız, Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2023, 2071 hedefleri doğrultusunda aynı kararlılıkla gidiyoruz. Bu 39 eylemin dışında başka eylemleri de Bakanlığımız olarak hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunun için çevre, şehircilik, imar barışı, yeni yatırımların önünün açılması, tapuya ait işlemlerin hızlandırılması, tescil harici alanların tescillerinin yapılması, hazine arazilerinin, atık arazilerin ekonomiye kazandırılması gibi bir sürü eylem var. Kentsel dönüşümde de ekimde Meclisin açılmasıyla yeni birkaç düzenleme yapacağız. İmar Kanunu'nda bundan sonra bugün gördüğümüz hataları yapmamak adına değişiklikler yapacağız. Hızlı, etkin bir şekilde sahada uygulamalarımızı yapacağız."

Bu uygulamalar arasında bisiklet, yürüyüş yolu ve gürültü bariyeri olduğunu da anımsatan Kurum, bu kapsamda 5 yılda 6 biner kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu yapacaklarını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koy ve kıyılardaki denetimlere ilişkin de bilgi vererek, mavi bayraklı plaj sayısının artırılması konusunda neler yapılabileceğine ilişkin yerinde tespitlerde bulunduklarını anlattı.

Muğla'nın, yüzde 29'u özel çevre koruma alanı, yüzde 14'ü de SİT alanı olmak üzere, yüzde 43'ünün Bakanlığın ilgi alanında bulunduğuna işaret eden Kurum, buradaki doğal güzelliklerin daha da artırılması noktasında inceleme yaptıklarını bildirdi.

Yapılacak diğer hizmetlere de değinen Kurum, bisiklet ağı projesi, millet bahçeleri, şehirlerdeki atık sistemlerine ilişkin eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

"ŞU AN FOÇA'DA SIKINTILI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kurum, gazetecilerin İzmir Foça'da denizdeki akaryakıt sızıntısına ilişkin sorusu üzerine Bakanlık yetkililerinin ilçede olduğunu belirterek, "Foça'da bir tekneden sızdığını düşündüğümüz ham petrolün kıyıya vurması sonucu bir kıyı kirliliği oluştu. Bu kıyı kirliliğine ait, yerinde tespit edip haber ulaştıktan sonra 80 kişiyle ekiplerimiz orada çalışmaları başlattılar. Bugün olay tamamen Bakanlığımız kontrolü altında. Hiçbir çevre kirliliği yok. Zaten kirliliğin artmaması için önlem de alındı. Mevcut kıyıdaki kirlilik de temizleniyor. Büyük çoğunluğu temizlenmiş durumda bir hafta 10 gün içinde de tamamı temizlenip, kullanılabilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Sorumlularla ilgili gerekli işlem neyse yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Şu an İzmir Foça'da sıkıntılı bir durum söz konusu değil." dedi.

Kurum, sorumluların araştırıldığını da belirterek, incelemeler sırasında kendisine eşlik eden Muğla Valisi Esengül Civelek ile Muğla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Vekili Binbaşı Süleyman Ercan'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Köyceğiz'e geçen Bakan Kurum, Kulak Mesire Alanı'na giderek, vatandaşlarla ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, burada Kurum'a ilçe hakkında brifing verdi ve plaket takdim etti.

Bakan Kurum'a yardımcıları Mehmet Emin Birpınar ve Fatma Varank ile AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, bakanlık bürokratları ve ilgililer de eşlik etti.