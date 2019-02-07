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Dünyada her 5 çocuktan 1'i aşırı yoksul

Dünyada her 5 çocuktan 1'i aşırı yoksulluk, yarısı ise orta yoksulluk sınırında yaşıyor- Dünya genelinde çocukların yalnızca yüzde 35'i sosyal korumadan yararlanabiliyor- Çocukların Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 87'si, Amerika'da yüzde 66'sı, Asya'da yüzde 28'i ve Afrika'da yüzde 16'sı sosyal koruma alabiliyor

07 Şubat 2019 Perşembe 16:41
Dünyada her 5 çocuktan 1'i aşırı yoksul

ANKARA (AA) - Dünyada her 5 çocuktan 1'inin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı ve bunun sayısal olarak 385 milyon çocuğa denk geldiği ortaya kondu.

ILO ve UNICEF tarafından yayımlanan "Çocuklar için evrensel düzeyde sosyal korumaya doğru" başlıklı raporda, dünyada her 5 çocuktan 1'inin aşırı yoksulluk içinde ve günlük 1,90 doların altına yaşadığı belirtildi.

Sayıları 689 milyonu bulan dünya genelindeki çocukların yarısının ise "orta" yoksulluk içinde ve günlük 3,10 doların altında yaşadığı kaydedildi.

Rapora göre, çocukların yoksulluk içinde yaşama oranı, yetişkinlere kıyasla neredeyse iki kat fazla.

Günlük 1,90 dolar gelir seviyesinin altında hayatını idame ettiren çocukların yarısının Afrika'da ve üçte birinin Güney Asya'da yaşadığı bildirildi.

- "Çocukların yüzde 35'i sosyal koruma alıyor"

UNICEF ve ILO'nun raporunda, sosyal korumanın çocukların yoksulluktan ve yoksulluğun yıkıcı etkilerinden kurtulmasında kritik önem taşıdığına vurgu yapılarak, çocukların büyük çoğunluğunun etkili sosyal koruma kapsamında yer almadığına dikkat çekildi.

Ülkelerin sosyal korumaya para aktarmasının, yoksulluk ve kırılganlık kısır döngüsünün kırılmasında hayati rol oynadığına işaret edilirken, dünya genelinde çocukların yaklaşık yüzde 35'inin sosyal korumadan faydalanabildiği belirtildi.

Çocukların Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 87'si, Amerika'da yüzde 66'sı, Asya'da yüzde 28'i ve Afrika'da yüzde 16'sı sosyal koruma alabiliyor.

Çocuklar için oluşturulan sosyal korumanın, varlıklı ülkelerin bir ayrıcalığı olmadığı vurgulanan raporda, hem çocuklar için evrensel sosyal koruma sağlamak hem de BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (SKH) gerçekleştirmek amacıyla, çocuk ve aile yardımlarının hızla genişletilmesi çağrısı yapıldı.

Son yıllarda BM üyesi devletlerin uluslararası kuruluşlar ve aktivistlerin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla, sosyal korumanın küresel bir öncelik haline getirilmesi ve bu noktada özellikle çocuklar ile savunmasız gruplara ayrı bir önem verilmesinde ilerlemeler sağlandı.

Raporda, Arjantin, Brezilya, Şili, Moğolistan gibi ülkelerde evrensel sosyal korumaya yönelik harcamaların arttığı ancak diğer birçok ülkede, sosyal koruma programlarının sınırlı kapsamda ve yetersiz düzeyde olduğuna dikkat çekildi.

- Çocuklar için daha fazla yatırım gereksinimi

ILO ve UNICEF raporunda, çocuklarla ilgili sosyal koruma projelerini genişletmek için daha fazla mali kaynağa ihtiyaç olduğu ve bunun en fakir ülkeler için bile aslında mümkün olduğuna işaret edildi.

Mali konsolidasyon uygulayan bazı hükümetlerin ise yardımların genişletilmesinin aksine ödenekleri kısıtladığı anımsatıldı.

Bunların yanı sıra koruma projesinin beslenme, sağlık ve eğitime erişimin iyileştirilmesinin yanı sıra çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu ve kırılganlığını azaltmaya yönelik politikaların ana unsurunu oluşturduğuna vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:41
  1. Dünya genelinde çocukların yalnızca yüzde 35'i sosyal korumadan yararlanıyor
  2. ILO
  3. sosyal koruma
  4. UNICEF

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