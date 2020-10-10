Dünyada genelinde koronavirüs bilançosu artıyor

Koronavirüs vaka sayısı ABD'de 7 milyon 898 bine, Hindistan'da 6 milyon 980 bine, Brezilya'da 5 milyon 57 bine ve Rusya'da 1 milyon 285 bine yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 37 milyon 313 bine çıkarken, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 75 bine yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 28 milyon 12 bin oldu.

Sağlık Bakanlığı 10 Ekim verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim güncel koronavirüs hasta sayısı, yapılan test sayısı ve ölüm rakamlarını açıkladı. Koronavirüste son durum bilgileri, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı.

56 kişi öldü

10 Ekim koronavirüs tablosuna göre bugün 1649 kişi daha hastalığa yakalanırken 56 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altındaki 1391 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.