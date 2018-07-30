Dünyada en ucuz benzini hangi ülkeler kullanıyor?

Bloomberg'in hazırladığı tabloya göre, dünyada benzinin en ucuz olduğu ülke litre başına 0.01 dolarla Venezuela. İran 0.28 dolarla ikinci, Kuveyt de 0.35 dolarla üçüncü sırada. İlk 10'da yer alan ülkelerse sırasıyla Nijerya (0.41 dolar), Mısır (0.43 dolar), Suudi Arabistan (0.54 dolar), Malezya (0.54 dolar), Endonezya (0.67 dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (0.68 dolar) ve Rusya (0.72 dolar) oldu.

Listeye göre benzinin en pahalı olduğu yer ise 2.09 dolarla Hong Kong. Norveç (2.02 dolar), Hollanda (1.93 dolar) da ilk üçte yer alan ülkeler. Yunanistan (1.91 dolar), İtalya (1.91 dolar), Danimarka (1.90 dolar), İsrail (1.86 dolar), Portekiz (1.83 dolar), Finlandiya (1.79 dolar) ve Fransa (1.78 dolar) benzini en pahalı kullanan diğer ülkeler.

TÜRKİYE'DE 1 LİTRE BENZİN İÇİN GÜNLÜK KAZANCIN YÜZDE 5'İNDEN FAZLASI HARCANIYOR

Türkiye ise litre başına ortalama 1.36 dolarla 26. sırada gösteriliyor. Ancak alım gücü bakımından 52. sırada olan Türkiye'de bir litre benzin için günlük kazancın yüzde 5.19'unun verilmesi gerekiyor. Ortalama bir sürücü ise yılda 36.16 litre kullanıyor, bu da sıradan bir maaşın 0.51'inin harcanmasına yol açıyor. Haberde ayrıca Türkiye'nin benzin için en yüksek verginin alındığı ülkelerden biri olduğuna dikkat çekiliyor.