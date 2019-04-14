Dikkat çeken araştırma! Dünyanın en mutlu insanları Müslümanlar

Mutlulukla ve hayattan tatmin olma üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Alman psikolog Dr Edinger-Schons, yeni araştırması ile de ses getirdi. Daha önce yaptığı araştırmalarda dindarların diğerlerine oranla kendilerini daha mutlu hissettiklerini ortaya koyan Alman bilim insanı bu kez de farklı din ve kültürlere inananlar arasında en çok Müslümanların hayatlarından memnun olduklarını ortaya koydu.

ABD'de bulunan Illinois Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Schons, araştırmasını farklı dinlere inanan 75 bin kişi üzerinde yaptı. Çıkan sonuçlara göre hayatlarından en çok Müslümanların tatmin oldukları belirlendi.

Birlik duygusu

Bunun en önemli sebebinin de Müslümanların diğer din ve kültürlere inananlara göre "birlik inancının" daha güçlü olması gösterildi. Çalışmada, İslam'ın ana temasının Tevhid (tek tanrının varlığına inanma) olmasının verdiği birlik duygusunun Müslümanları zihinsel ve fiziksel açıdan daha sağlıklı yaptığı kaydedildi. Kişinin yaşam doyumu tam olarak bilinmese de, bu duygusunun daha iyi sosyal bağlar sağladığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, empatiyi arttırdığı ve depresyonu azalttığını ifade edildi.