Dünyada en çok okunan ikinci şiir Orhan Veli'den

İSTANBUL (AA) - Berlin Şiir Evi tarafından hazırlanan ve dünyanın en büyük şiir portalları arasında bulunan "Lyrikline" internet sitesinin en çok okunan şair ve şiirleri açıklandı.

Sitenin verilerine göre, dünyada en çok okunan şiir, İsviçreli şair Hermann Hesse’nin "Stufen" şiiri olurken, onu Orhan Veli'nin "Anlatamıyorum" şiiri takip etti.

Türkiye'de ilk sırada yer alan "Anlatamıyorum" şiirinin ardından en çok okunan Türk şiirleri arasında "Anlatamıyorum"un yanı sıra Orhan Veli'den "Hürriyete Doğru", Behçet Necatigil'den "Sevgilerde", Nazım Hikmet Ran'dan "Masalların Masalı", Haydar Ergülen'den "İdiller Gazeli", Orhan Veli'den "Denizi Özliyenler İçin" de yer aldı.

Lyrikline Türkiye Editörü şair Metin Celal, 84 dilde bin 375 şairin 12 bin 312 şiiri bulunan platformu ve Türk şiirine olan ilgiyi, AA muhabirine anlattı.

Celal, Lyrikline'ın dünyanın en büyük şiir portalı olduğunu belirterek, "Şiirler, şairlerin kendi sesinden dinlenebiliyor. Sitede yer alan tüm şiirlerin ses kayıtları da bulunuyor. 84 dilde ayrı ayrı editörleri olan dünya çapında bir internet sitesi. Her ülke kendince katkıda bulunuyor, ben de Türkiye'den kendimce katkıda bulunmaya çalışıyorum." dedi.

- UNESCO tarafından destekleniyor

Lyrikline'ın şairler için tüm dünyada tanınıp bilinme fırsatı sağladığına dikkati çeken Celal, sitenin Berlin Şiir Festivali'ni düzenleyen Berlin Şiir Evi tarafından hazırlandığını ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da desteklendiğini söyledi.

Celal, internette yer alan şiirlerin bazen eksik ve hatalı olabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Genellikle internette şiirlerin tam ve orijinal versiyonlarına ulaşamıyoruz. Bozulmuş, yanlış yazılmış şiirler olabiliyor. Lyrikline'da böyle bir durum yok, hepsi orijinal, yazarından ve yayınevinden izin alınmış ona göre yayınlanmış eserler. Ayrıca o eserleri okurken dünya dillerine çevrilmiş hallerini de okumak mümkün. Türk şairlerin dışında birçok yabancı şairin de Türkçeye çevrilmiş şiirleri sitede yer alıyor."

Türkiye'den şairlerin ilgisini de değerlendiren Celal, "Şahsen ben yaşayan ve ölmüş şairler arasından Türkiye'yi doğru temsil edebilecek şairlerin yer almasını istiyorum. O yüzden de sayıyı çokça tutmuyoruz. Benim dışımda tabii ki Berlin Şiir Festivali'ne davet edilen Türk şairlerin de oraya gittiklerinde ses kayıtları alınıyor ve onların da yine çevirileri yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

Celal, Türk okurların ilgisinin her geçen gün arttığını ve Türkiye'nin önceki senelerde de ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti.

- Dünyada en çok okunan ikinci şiir: "Anlatamıyorum"

Orhan Veli'nin "Anlatamıyorum" şiirinin dünyada en çok okunan ikinci şiir olmasının şaşırtıcı bir sonuç olduğunu ifade eden Celal, şunları kaydetti:

"Bu tabii çok iyi bir sonuç. Ben önceki yıllarda katıldığımız toplantılardan dolayı Türkiye'nin üst sıralarda olduğunu biliyordum ama bu sene ilk defa Orhan Veli'nin şiiri öyle bir atak yaptı. 'Anlatamıyorum' şiirini hem Orhan Veli'nin kendi sesinden dinleyebiliyorsunuz hem yabancı dillerde çevirileri var. Sanıyorum bu da ilginin artmasına sebep oluyor. Diğer şairlerimiz de aynı şekilde ilgi görüyor."

Metin Celal, şiirlerin şairlerin kendi sesinden dinlenebilmesinin önemine değinerek, "Çeviri şiirler okuduğumuz zaman şiirin gerçek dilindeki melodisini anlayamayız ancak şairin kendi sesinden dinlediğimiz zaman, o şiirin aslında nasıl okunması, nasıl hissedilmesi gerektiğini anlamak mümkün oluyor. Okurlar yabancı şairleri de dinlerse söylediğimi daha iyi anlayacaklar." şeklinde konuştu.

- Türkiye en çok şiir okunan ülkeler arasında

Bu yıl 20. yaşını kutlayan ve 179 ülkeden okuru bulunan Lyrikline'nın Haziran 2018 - Mayıs 2019'u kapsayan son istatistiğine göre, en çok şiir okuyan ülke Almanya olurken, onu ABD ve Türkiye izliyor.

En çok şiir okunan ülkeler arasında sırasıyla Büyük Britanya, Sırbistan, Avusturya, İspanya, İsviçre, Rusya ve Fransa yer alırken, Burundi, Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya da en az şiir okunan ülkeler sıralamasında bulunuyor.

Geçen yıl Türkiye'den 137 bin 587 tekil ziyaretçisi bulunan Lyrikline istatistiklerine bakıldığında, Türkiye'de son üç yılın okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor.