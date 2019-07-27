Dünyada bulunan 90 çeşit madenden yaklaşık 60 çeşidi Türkiye’de

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği işbirliğinde ’Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu’ konulu toplantı düzenlendi.

KAYSO’da düzenlenen toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, işadamları ve sanayiciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Madencilik sektörünün insanlık tarihi açısından en eski sektörlerden biri olmasına rağmen, ülkemizde bu sektör hakkında kamuoyunun yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi. Sektörle ilgili konuların çoğu kez, yaşanan göçükler ve ortaya çıkan can kayıplarıyla ilgili gündem oluşturduğuna değinen Doğan, “Kamuoyu madencilik sektörünü genellikle olumsuz olaylarla hatırlamakta, sektörün içinde bulunduğu diğer rasyonel durumlardan haberdar olmamaktadır. Bu açıdan bu ve buna benzer toplantıların sektörün Türkiye’deki geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye’nin hem çeşitlilik hem de önemli maden yataklarına sahip olması bakımından zengin bir ülke olduğuna vurgu yapan Doğan, “Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden sadece 13’ünün Türkiye’de varlığı saptanmamıştır. Ülkemizde 60 civarında farklı madenin üretimi yapılmaktadır. Ancak, var olan maden yataklarının birçoğunda, en azından bugün için, bilinen rezerv miktarları ile cevher kaliteleri ekonomik işletmecilik için yeterli ya da uygun değildir” diye konuştu

Madencilik sektörünün ülkelerin kalkınmasında rol oynayan en önemli sektörlerin başında geldiğini ifade eden Doğan, ülkemizde madencilik sektörünün henüz verimlilik ve teknolojik açıdan diğer ülkelerle rekabet edecek seviyeye ulaşamadığını belirterek, Türk madencilik sektörüne yön verecek kalıcı ve günün koşullarına uygun bir madencilik politikasının belirlenmesinin, sektör adına ciddi öneme sahip olduğunu söyledi. Kayseri’nin yeraltı zenginlikleri bakımından önemli sayılabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Doğan, Kayseri’de bu sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 80 firmanın bin 850 civarında istihdam sağladığını, 2018 yılı itibari ile 170 milyon dolar civarında maden ihracatı yapıldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, madenciliğin gerçeklerini anlatmak üzere bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Madenciliğin öteden beri gelen olumsuz algısı, maden yatırımlarını olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden tespit edilen illerde bürokratik erk, siyasi erk, oda başkanları, yerel basın, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kanaat önderlerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştiriyoruz.Madencilerimizin geldiği nokta ve yürüdüğü hedefleri masaya yatırarak, katılımcılardan öneriler alıyoruz. Bu vesile ile Türkiye’nin yarınlarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise, maden sektörünün önemine değinerek, el birliği ile bu sektörü hak ettiği yere taşıyacaklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.