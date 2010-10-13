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Dünyada bir milyar kişi aç

Yapılan yeni bir araştırma, dünyada bir milyar kişinin yeterli yiyecekten yoksun olduğunu ortaya koydu

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Dünyada bir milyar kişi aç

Uluslararası kuruluşların “2010 Küresel Açlık Dizini”ne göre, dünyada yetersiz beslenenlerin sayısı 2009’da bir milyarı buldu. Son yıllarda, özellikle çocuklarda yetersiz beslenenlerin sayısının arttığı vurgulanan çalışmada, çocuklardaki yetersiz beslenmenin dünya çapındaki açlık sorununun en büyük nedeni olduğu, açların hemen hemen yarısını çocukların oluşturduğu belirtildi. Açlığın en fazla görüldüğü bölgelerin Sahra altı Afrika ülkeleri ile Güney Asya olduğu kaydedilen araştırmada, ülkelere de küresel açlığın azaltılması için çocuklarda yetersiz beslenme sorununun üstesinden gelinmesi çağrısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:05
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