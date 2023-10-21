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Aktüel Dünyada bir ilki yapan Türkiye oldu: Artık Uber Balon, Kapadoya’dan havalanacak! 38 binin üzerinde yolcu...
Aktüel

Dünyada bir ilki yapan Türkiye oldu: Artık Uber Balon, Kapadoya’dan havalanacak! 38 binin üzerinde yolcu...

Yeniakit Publisher
2023-10-21 21:59:00 - 2023-10-21 22:17:21
Dünyada bir ilki yapan Türkiye oldu: Artık Uber Balon, Kapadoya’dan havalanacak! 38 binin üzerinde yolcu...

Turizmciler hamleyi yaptı: Türkiye'de Ekim ve Kasım ayları boyunca rekor sayıda turistin Kapadokya'yı ziyaret etmesi üzerine Türkiye, Uber uygulaması ile yeninden rekorlar kıracak! Uber uygulaması ile kullanan turistler için en popüler ülkelerden 12 saat öncesine kadar rezervasyon yapılabilecek.

Uber, uygulama üzerinden balon yolculuğu rezerve etme imkanı sunarak kullanıcılarını Kapadokya’da gökyüzüne taşıyor.

Uber Balon, dünyada şimdiye kadar uygulama üzerinden kullanıcılara sunulan en benzersiz deneyimlerden birisi olacak. Dünyada mutlaka yapılması gerekenler listesinde yer alan Kapadokya balon yolculuğu, Uber uygulaması üzerinden tek bir tuşa basarak kolayca ulaşılabilecek. Uber, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için 100 Balon yolculuğunu kullanıcılarına hediye ediyor.

Uber Balon, uçuşa geçiyor!

Global teknoloji platformu Uber, uygulama üzerinden balon yolculuğu rezerve etme imkanı sunarak kullanıcılarını Kapadokya’da gökyüzüne taşıyor. Uber Balon, şimdiye kadar uygulama üzerinden kullanıcılara sunulan en benzersiz deneyimlerden birisi olacak.

Uber, UNESCO Dünya Mirası Göreme Milli Parkı’nda yapılabilen ve dünyada bucket-list (mutlaka yapılacaklar listesi) deneyimi sayılan balon yolculuğunu, Uber uygulaması üzerinden tek bir tuşa basarak kolayca ulaşılabilecek hale getiriyor.

Otelden tek tuşla balon yolculuğuna

Balon yolculukları güneşin doğuşuyla birlikte Kapadokya Göreme’de başlayacak ve Uber kullanıcıları, büyülü peri bacaları ile kireç taşına oyulmuş görkemli mimarisiyle ünlü Göreme Milli Parkı’nda yaklaşık 1,5 saatlik unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak. Kalkışla birlikte kullanıcılar, eşsiz Kapadokya manzarasını yaklaşık 900 metre yükseklikten seyredebilecekler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uber kullanıcıları, 23 Ekim tarihinden itibaren bu eşsiz yolculuğu uygulama üzerinden rezerve edebilecek. Uber Balon yolculukları kapsamında tüm otel transferleri de dahil olacak ve kişi başı özel sabit ücretiyle rezerve edilebilecek. Uber, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için 100 balon yolculuğunu Uber kullanıcılarına hediye edecek.

Balon hizmeti Uber dünyasında bir ilk

Balon hizmetiyle birlikte Uber dünyasında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Uber Türkiye CEO’su Neyran Bahadırlı şunları söyledi:

“Dünyaya ulaşımda yeni imkanlar yaratan bir platform olma misyonumuzdan hareket ile, Dünyanın en ikonik seyahat deneyimlerinden biri olan Kapadokya’da balonla gökyüzüne uçmayı uygulamamıza ekleyerek, tam anlamıyla insanların nereye isterlerse gitmelerini kolaylaştıran bir teknoloji platformu olmaktan gurur duyuyoruz. Ekim ve Kasım ayları boyunca rekor sayıda turistin Kapadokya’yı ziyaret etmesi beklenirken, Uber Balon ile tüm Uber kullanıcıları tek bir tuşla balon deneyimine kolay ulaşabilecekler.

Uber kullanıcıları için oldukça popüler bir ülke olan ve gün geçtikçe popülerliği daha da artan Türkiye’de, turistler tarafından gerçekleştirilen Uber yolculukları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30’un üzerinde artış gösterirken, bu sene başından beri Türkiye’de Uber uygulaması 26 milyon kez araç çağırmak için kullanıldı.

Bu yıl, faaliyet gösterdiğimiz İstanbul, Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu toplam 9 şehirde, 38 binin üzerinde taksi sürücüsü yolculuk yapmak için Uber uygulamasını aktif kullandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre uygulama üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi.

Türkiye, Uber uygulamasını kullanan turistler için en popüler ülkelerden birisi ve Türkiye’de Uber uygulamasıyla yolculuk yapan tüm kullanıcılarımız için biraz daha Uber büyüsü eklemiş olduk. Önümüzdeki yıl Uber uygulamasına gelecek daha fazla bucket-list (mutlaka yapılacaklar listesi) yolculukları için takipte kalın.”

Uber’in dünyada ilk kez Türkiye’de hayata geçirdiği Uber Balon ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamaktan ayrıca mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade eden Neyran Bahadırlı, Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 Uber balon yolculuğunu kullanıcılarına hediye edeceklerini de sözlerine ekledi.

12 saat öncesine kadar rezervasyon yapılabilecek

Ücretsiz Uber Balon yolculukları 100 adet ile sınırlıdır, hava koşullarına bağlıdır ve 23 Ekim ile 19 Kasım tarihleri arasında geçerlidir. Uber Balon deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların, uygulama üzerinden yolculuklarını rezerve etmeleri gerekmektedir. Uber kullanıcılarının bir sonraki güne rezervasyon yapabilmeleri için aynı gün içerisinde 18.00’e kadar uygulama üzerinden Uber Balon rezervasyonlarını tamamlamaları gerekmektedir.

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