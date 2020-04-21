Dünyada benzeri yok

11. şehir hastanesi olan Başakşehir Şehir Hastanesini hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile sürece avantajlı girmiştir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi İlk Etabının Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni’ne video konferansla katıldı. Başakşehir Şehir Hastanesinin hizmete giren ilk etabının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, temelin atıldığı günden bu yana “Bu işi başaramayacaklar” diyenler olduğunu aktararak, “Hamdolsun bu işi, güçlü Türk müteahhitleriyle ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs ayının 20’sinde açacağız” dedi.

Sağlıkta dünyaya fark attık

Dünyanın salgınla kavrulduğu bir dönemde açılışın önemine işaret eden Erdoğan, şunları dile getirdi: “Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizin 1500’ün üzerinde yatak kapasitesi var. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Tabii bu başarının gerisinde özellikle 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı, özellikle de hükümetlerimiz döneminde attığımız adımların, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var.”

CHP’nin komedisine gönderme

CHP’li Adana Belediyesinin çadıra iki karyola atarak ‘pandemi hastanesi kurduk’ komedisine göndermede bulunan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Fakat ‘Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız’ demedik. ‘Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz’ dedik. Sancaktepe’de aynı oda sayısına sahip bir başka hastaneyi daha yapıyoruz. İkisini de hava ulaşımı olacak şekilde tedbir aldık. Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanını yakalayacağız. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Bir de Derince’de 250 yataklı ve Sultan Abdülhamid’in Hadımköy’de inşa ettiği tarihi bir hastaneyi 150 odalı restorasyonu yapılıyor.”

8 şehir hastanesi daha yolda

10 şehir hastanesini açtıklarını ve 8’inin de inşasının devam ettiğini Erdoğan, şunları ifade etti: “Türkiye’de herkes sağlık şemsiyesi altındadır. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’. Kanuni, bir Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’yi sağlıklı bir nefese feda etmenin anlayışıyla devlet yönettiler. İşte biz de aynı anlayışla ülkemizi yönetiyoruz. Şehir hastaneleri benim rüyamdır dedik ve elhamdülillah o günden itibaren başladık. Başakşehir Şehir Hastanesi tamamlandığında 2 bin 682 yatak kapasitesi olacak. Diğer 10 şehir hastanesiyle birlikte bu rakamı 16 bin 99’a çıkarmış olacağız.”

Batı inanmakta güçlük çekiyor

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde destan yazdığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Az gelişmiş ülkelerin vatandaşları zaten kayda değer bir sağlık hizmeti alamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise ancak parası olanlar yeterli sağlık hizmetine sahip olabiliyor. Ülkemizde 1,5 milyon vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde bakım hizmetini alabildiğini söylediğimiz Batılı dostlarımız sadece buna bile inanmakta güçlük çekiyor. Türkiye bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarından birine sahip. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon 400 bine yaklaştırdık. Sağlık harcamalarını 18 yılda 10 katına çıkardık. İlacımızı da inşallah üretir hale geldiğimiz andan itibaren çok daha farklı adımları atacağız. Salgın sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde, ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için her birlikte daha çok çalışacağız.”

‘Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın!’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törende yerli yoğun bakım solunum cihazlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teslim etti. Cihazı üreten Türk mühendislerle bir araya gelen Bakan Varank, “Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak” dedi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise başarı hikayesini şöyle özetledi: “Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla

yapıldı. 4 Türk şirketi bir araya geldi, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, ‘Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın’ dediler. İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur.”

Avrupa’nın en iyi hastanesi olacak

Bakan Koca da, “Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda 155 ventilatörümüz kurulmuş durumda. (Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa’nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır” şeklinde konuştu.