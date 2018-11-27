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"Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"

27 Kasım 2018 Salı 16:30
"Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"

HARTUM (AA) - Sudan Bakanlar Kurulu'na bağlı Yurtdışındaki Sudanlılar Organizasyonu İdaresi, dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen olduğunu duyurdu.

Yurtdışındaki Sudanlılar Organizasyonu İdaresi Müdürü İsam Mutevelli, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen Afrika Birliği Üye Ülkeleri Göç Koordinasyon Merkezlerinin Atölye Toplantısında, "dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen olduğuna" işaret ederek, Sudanlıların, bulundukları ev sahibi ülkeler için olumlu ve etkin bir güç olduklarını söyledi.

Sudan Devlet Bakanı Ummu Seleme İsmail de Afrika Birliği'nin Afrikalı göçmenlerin sorunlarını çözmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Ülkesinin, Sudanlıları ve Afrikalı tüm göçmenleri, insanlık dışı uygulamalardan korumak için insan tacirleriyle mücadele kanunu hazırladığına dikkati çeken İsmail, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt anlaşmasının uygulanması yönünde Afrika Birliği ve Arap Birliğinin tüzüklerine göre bölgesel çerçevede çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Başkent Hartum'da Afrika birliğinden üst düzey temsilcilerin katıldığı, 3 gün sürecek toplantıda, kıta ülkelerinin göç konusundaki tecrübelerinin paylaşılması, düzensiz göçün önüne geçmek için yeterliliğin arttırılması hedefleniyor.

Sudan'ın ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar, ekonomik sıkıntılar ve fakirlik nedeniyle çok göç veren bir ülke olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:30
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  2. hartum
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