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Dünyada 3 tane bulunan 3 bin yıllık tarihi eserin biri Nevşehir’de

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze’de sergilenen 3 bin 200 yıllık geyik tasvirli çömlek ve kaidesinden dünyada sadece üç tane bulunuyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:07
Dünyada 3 tane bulunan 3 bin yıllık tarihi eserin biri Nevşehir’de

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze’de sergilenen 3 bin 200 yıllık geyik tasvirli çömlek ve kaidesinden dünyada sadece üç tane bulunuyor.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde hizmet veren Güray Müze’de sergilenen geyik tasvirli çömlek ve kaidesinden dünyada sadece İran, İngiltere ve Türkiye’de bulunuyor. Dünyada sadece üç tane bulunan bu çömleğe ise fiyat biçilemezken müze sahibi Güray Tüysüz yaptığı açıklamada, geyik tasvirli çömleğin İran’da bir müzede, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British müzesinde ve Türkiye’de ise sadece burada bulunmaktadır dedi. Tüysüz, “Bu eser müzemizin en gözde eserlerinden bir tanesidir. Geyik tasvirli çaydanlık şeklinde bir kap. Bunu büyük bir ihtimal içerisindeki suyu veya sıvıyı ısıtmak için kullanmışlar. Bu eserlerden bir tanesi İran’da bir müzede, bir tanesi Londra’da British müzesinde, üçüncüsü ise burada ki müzede sergileniyor. Dünyada üç tane bulunan bu eserden en sağlamı ise burada bulunan bu eserdir. Müzemizde görevli bir arkeoloğumuz var ve gelen misafirleri kendisi bilgilendiriyor. Müze sadece Anadolu’da son 10 bin yılda neler yaptık ve geldiğimiz noktada ne yaptık onu göstermek için var. Eserlerimizin hepsi seramik ve çömlekten oluşuyor. Bu eseri Van civarında bir kasabada bulmuşlar. Bulan kişi buraya kadar getirdi ama bu eseri biz alalı yaklaşık 15 sene oldu” dedi.


“Geyik tasvirli çömleğe paha biçilemiyor”


Avanos ilçesinde bulunan Güray Müze sahibi Güray Tüysüz bu eserden dünyada sadece üç tane bulunduğu için paha biçilemez olduğunu ifade ederken kendilerinin de satmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Tüysüz, “Eskiden ülkemizden yurtdışına çok eser çıkıyordu. Ama ne zamanki ülke olarak mahkeme kararı ile eserleri geri getirmeye başladık dünya müzeleri artık Türkiye’den eser almamaya başladılar. Dolayısıyla eserler artık yurtiçinde kalıyor. Bu eserlerin hepsi Nevşehir müzesine kayıtlıdır. Bu eser Türkiye’de ki başka bir koleksiyonere satılabilir ama biz satmak istemiyoruz. Çünkü bu eser müzemize değer katıyor. Dünyada olduğu için bu esere gerçekten paha biçilemiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:07
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