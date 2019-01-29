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Dünyada 2018'deki doğal afetlerin bilançosu ağır oldu

Dünya genelinde 10 bin 733 kişinin hayatını kaybettiği afetlerden 61 milyon 700 binden fazla kişi etkilendi- Doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler Hindistan, Filipinler ve Çin olurken, doğal afetler nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler Endonezya, Hindistan ve Guatemala oldu

29 Ocak 2019 Salı 14:40
Dünyada 2018'deki doğal afetlerin bilançosu ağır oldu

ANKARA (AA) - Dünyada 2018'de meydana gelen doğal afetler nedeniyle 10 bin 733 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi (UNISDR) tarafından Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezince (CRED) kaydedilen 281 doğal afetin analizine dayanarak hazırlanan 2018 afet raporuna göre, geçen yıl dünyada 10 bin 733 kişinin hayatını kaybettiği afetlerden 61 milyon 700 binden fazla kişi etkilendi.

Afet Riskini Azaltma Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Mami Mizutori, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir bölümü geçen yıl yaşanan aşırı hava olaylarının etkisinden kaçınamadı. İncelenen seller, kuraklıklar, fırtınalar ve orman yangınları dünya genelinde 57 milyon 300 bin kişiyi etkiledi ve doğal afetlerin neden olduğu kayıpları azaltmak istiyorsak afet riskini nasıl yöneteceğimizi iyi bilmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizdi." dedi.

Rapora göre, geçen yıl yaşanan doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler, Hindistan, Filipinler ve Çin olurken, doğal afetler nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler Endonezya, Hindistan ve Guatemala oldu.

Depremler, tsunamiler ve volkanik hareketlilik nedeniyle geçen yıl, 3 milyon 400 bin kişinin yaşamının olumsuz etkilendiği kaydedilen raporda, bu afetler nedeniyle Endonezya'da 4 bin 417, Guatemala'da 425 ve Papua Yeni Gine'de 145 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda, 2018'de dünya genelinde yaşanan depremlerde 4 bin 321 kişinin öldüğü kaydedildi.

Geçen yıl sel felaketlerinden, Hindistan'ın Kerala kentindeki 23 milyon kişi dahil 35 milyon 400 bin kişi etkilendiğine dikkat çekilen raporda, başta Hindistan, Japonya, Nijerya ve Kuzey Kore olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan sellerde 2 bin 859 kişinin öldüğü ifade edildi.

Rapora göre fırtınalar geçen yıl 12 milyon 800 bin kişiyi etkilerken, bin 593 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da çıkan orman yangınlarına da değinilen raporda, Yunanistan'da 126, ABD'de 88 kişinin öldüğü orman yangınları nedeniyle dünya genelinde de 247 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, geçen yıl, çoğu Kenya, Afganistan ve Orta Amerika olmak üzere, dünya genelinde 9 milyon 300 bin kişinin de kuraklıktan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:40
  1. Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Dairesi (UNISDR)
  2. doğal afet
  3. Kuzey Kore

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