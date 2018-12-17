Dünyada 2018 böyle geçti (3)

ANKARA (AA) - Yılın 3. çeyreğine ABD ile Türkiye arasında yaşanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson krizi, ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşı, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi, Filipinler'de Moro Müslümanlarının özerk bölge kurmasını sağlayacak yasanın onaylanması ve Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hayatını kaybetmesi damgasını vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump,terör örgütleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye geniş yaptırımlar başlatacağı tehdidinde bulundu ve Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım getirdiklerini açıkladı.

Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması devreye girdi.

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına resmen başladı. Çin ABD'nin hamlesine karşılık toplam 16 milyar dolar tutarında ABD menşeli ürüne yüzde 25 ilave verginin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti.

Tahran'da düzenlenen Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nden 10 gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de bir araya geldi. Görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması kararı alındı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moro Müslümanlarının 1946'dan bu yana ilk kez kendi bölgeleri Bangsamoro'da özerk yönetimlerini kurmasına olanacak sağlayan yasayı onayladı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 2 bin 250'den fazla kişi hayatını kaybederken, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 99 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'ın kuzeyinde Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri 10 gün sonra hummalı bir çalışmayla kurtarıldı.

6 Temmuz

- ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

10 Temmuz

- Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan son 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini kurtarma operasyonu sona erdi.

11 Temmuz

- Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları gerçekleştirmekten yargılan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.

16 Temmuz

- ABD'de, ülkeye yasa dışı yollarla girerken çocukları alıkonulan yasa dışı göçmen ailelerin yeniden birleştirilmelerinin ardından sınır dışı edilmeleri geçici olarak durduruldu.

17 Temmuz

- Gök bilimciler, Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu buldu.

19 Temmuz

- İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti.

22 Temmuz

- Afganistan Cumhurbaşkanı 1.Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

26 Temmuz

- ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye geniş yaptırımlar başlatacağı tehdidinde bulundu.

27 Temmuz

- Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onayladı.

29 Temmuz

- İsrail, yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi ile annesini serbest bıraktı.

31 Temmuz

- Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

1 Ağustos

- Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.

4 Ağustos

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi.

7 Ağustos

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin geri çekildiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı.

8 Ağustos

- Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

10 Ağustos

- ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkardığını duyurdu.

12 Ağustos

- Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Paker Güneş Keşif Uydusu uzaya fırlatıldı.

14 Ağustos

- İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmının çökmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetti. Kentte 12 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

15 Ağustos

- Avustralya'da Yeşiller Partisinden Senatoya seçilen Pakistan doğumlu Mehreen Faruqi, ülkede ilk Müslüman kadın senatör oldu.

18 Ağustos

- BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan yaşamını yitirdi.

2 Eylül

- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Pakistan'a terörle mücadele nedeniyle yapılan 300 milyon dolarlık yardımın iptal edildiğini duyurdu.

3 Eylül

- Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında tutuklanan Reuters haber ajansının iki muhabiri, 7'şer yıl hapse mahkum edildi.

7 Eylül

- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye krizine askeri çözüm getirilemeyeceğine yönelik inancı yinelenirken, İdlib'deki durumun Astana mutabakatı çerçevesinde ele alınacağı vurgulandı.

17 Eylül

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'deki devlet başkanlığı rezidansında baş başa görüştü. Görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması kararı alındı.

18 Eylül

- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde Pyongyang'a gitti.

21 Eylül

- Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalında ilk kez bir kadın spiker ana haber bültenini sundu.

22 Eylül

- İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenini hedef alan silahlı terör saldırısında 25 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

27 Eylül

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.