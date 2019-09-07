Bir dönem Türkiye'de de forma giyen dünyaca ünlü yıldız, futbolu bıraktı

Kamerunlu ünlü futbolcu Samuel Eto'o profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Kamerun basınında yer alan haberlere göre, son olarak Qatar Sports Club forması giyen 38 yaşındaki Eto'o, 23 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerini resmi olarak sonlandırdığını açıkladı.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Barselona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen ve kariyerine 25 kupa sığdıran Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldız futbolculardan Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor'un ardından Konyaspor'un formasını giydikten sonra Katar'a transfer olmuştu.

Kupalarla dolu bir kariyere sahip

Barcelona formasıyla 2006 ve 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkmayı başaran Kamerunlu futbolcu, bu kupayı 2010 yılında da Inter ile kazanmayı başarmıştı.

Kamerunlu yıldızın, Süper Lig kariyerinde 89 maçta attığı 50 gol ve 15 asistin yanı sıra kariyeri boyunca 718 maçta 359 golü ve 116 asisti bulunuyor.

Samuel Eto'o, aralarında Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.