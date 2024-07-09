Dünyaca ünlü tencere devi iflas etti! Tüm şubeleri teker teker kapatılıyor! Kimse beklemiyordu, alanlar çok üzülecek

Dünyaca ünlü bir mutfak gereçleri markası, düdüklü tencere, döküm tencere ve tava gibi birçok ürün üretmesiyle tanınan şirket iflas eden şirketler arasına katıldı.

Türkiye'de oldukça popüler olan ABD menşeli bir düdüklü tencere markası olan Instant Brands, zorlu ekonomik koşullar ve Kovid-19'un etkileriyle başa çıkamayarak iflasını açıkladı.

Şirketin Çin'deki üretim faaliyetleri üzerine aldığı eleştiriler, iflas sürecinde önemli rol oynadı.

Uzun süredir mali sıkıntılarla mücadele eden firma, sonunda Houston'daki federal iflas mahkemesine başvurarak iflasını resmen ilan etti.

Türkiye pazarında da büyük bir etkiye sahip olan Instant Brands, 1800'den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Bu durum, çalışanlar arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, işlerini kaybeden çalışanlar da yeni iş imkanları arayışına girdi.

Kovid-19 sürecinde satışlardaki düşüşün devam etmesi, şirketin mali durumunu daha da olumsuz etkilediği gibi, Instant Brands'in Türkiye'deki ürünleri de büyük ilgi görüyordu.

İnternet üzerinden satışlarının başlamasıyla birlikte, marka 2010 yılından itibaren Türkiye pazarında önemli bir konuma ulaşmıştı.

Ancak şirketin iflası, Türk tüketiciler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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