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7-1 yenilince taraftarlarının bilet paralarını iade ediyorlar!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain'e (PSG), deplasmanda 7-1 yenilen Monaco, dün akşamki maça gelen taraftarlarının bilet parasını iade edecek.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:01
7-1 yenilince taraftarlarının bilet paralarını iade ediyorlar!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Misafir tribününde olan kırmızı-beyazlı seyircilerin bilet paralarının geri ödeneceği belirtildi.

Fransız basını, Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Vadim Vasilyev'in maçtan sonra, sahada sadece seyircinin ayakta kaldığını söylediğini ve desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür ettiğini yazdı.

Ligue 1'in 32. haftasında lider PSG, Paris'te bulunan Parc des Princes'te Monaco'yu ağırlamış ve 7-1'lik galibiyetle bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:01
  1. Monaco
  2. PSG

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